İşte FETÖ'nün 'Üzüm Salkımı'

Örgütün temel amacı çocukları ele geçirmek. Sınavla zeka seviyeleri belirleniyor. Başta sadece ders çalıştırıyorlar, Gülen'in adı geçmiyor, namaz kılınmıyor. Kadınlar üç gruba ayrılmış. A grubunun çevresinde FETÖ izi yok. Bu grup subaylarla evlendiriliyor.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son AK Parti grup toplantısında, "FETÖ tehdidi konusunda kurumlarımızı harekete geçirdikten sonra dahi, bu yapının gerçek organizasyon şemasını çıkarmakta zorlandık. Hatta hala bu şemayı tam olarak çıkaramadığımızı düşünüyorum. İlk kuruluş yıllarından itibaren, bu yapıyı organize eden akıl öyle bir sistem kurmuş ki, en kritik isim üzerinden dahi en fazla birkaç kademe geriye gidebiliyorsunuz. Bunun ucu Türkiye'de değil, bunun ucu dışarıda" demişti.

ŞEMANIN PEŞİNE DÜŞTÜM

Ben de o şemanın ve çalışmaların peşine düştüm. Bazı boşluklar olsa da, örgütün beyin takımı yurtdışında olsa da devlet örgütle ilgili kapsamlı bir şema çıkardı. Edindiğim bilgileri sizlerle de paylaşmak istiyorum.

* Şemalardan örgütün üzüm salkımı gibi yapılandığını görebiliyoruz.

* İnsanın ağzını açık bırakacak biçimde profesyonel, "mahrem" alanlar tam gizliliğe dayalı, insanı birebir kıskaç altına alıp bir nevi beyin yıkayarak robot haline getirmeye yönelik, nihayetinde "Arkasında kesin bir devlet ya da istihbarat örgütü var" dedirtecek bir örgütlenme.

ÖRGÜT 3 ANA PARÇADAN OLUŞUYOR

1) Sivil yapı

2) Eğitim yapısı

3) Ünite yapısı



* Örgütün üzüm salkımı şeklindeki karmaşık şemasını en tepedekilerin dışındakiler bilmiyor. Bu şemayı görüp itiraflarda bulunanların olduğu bilgisini edindim. Örneğin bir il imamının önüne bu şema konulmuş, il imamı şaşırmış ve konuşmaya başlamış.

* Örgüt içindeki yönetim ve ana yapıda çalışan kesim maaş alıyor.

* Şemayı görüp yapının detaylarını dinleyince Türkiye'nin nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını ve mücadelenin neden bu kadar önemli olduğunu da anlıyorsunuz.

SİVİL YAPI

* En tepede örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yer aldığı şemada, ikinci satırda ülke imamları ve Türkiye istişare heyeti yer alıyor. 20 kişilik heyetten sadece iki kişi tutuklu. Diğerleri yurtdışında. Türkiye istişare heyetini coğrafi bölge imamları, il ve eyalet imamları, büyük bölge imamları, küçük bölge imamları takip ediyor.

* Örgütlenme evlere kadar uzanıyor.

* Sivil yapı birbirini tanıyor.

* Siyasetle ilişki kuran, işadamları ile ilişkiye giren, sermaye yaratan, himmet toplayan sivil yapı. Siyaset ilişkilerini güç üzerinden yürütüyorlar. Ana hedefleri bürokrasiyi ele geçirmek.



EĞİTİM YAPILANMASI

* Eğitim yapılanması, sivil yapı gibi göz önünde değil. Aksine tam gizlilik içinde örgütlenmiş mahrem bir yapı.

* Mahallelere, evlere girecek şekilde, tek tek öğrencilere ve ailelere ulaşacak şekilde örgütlenmiş.

* Temel hedef, küçük yaşta çocukları ele geçirerek örgüte insan yetiştirmek.

Burada örgütün şemasını 'Türk Silahlı Kuvvetleri' üzerinden inceleyeceğiz.

ÜNİTE YAPILANMASI

* Askeri eğitim bittikten, rütbe alındıktan sonra kişi örgütte ünite yapılanmasına geçiyor.

* Ünite yapılanması paralel yapılanma. Abiye "öğretmen", rütbeliye "öğrenci" deniyor.

* Tamamen mahrem bir yapılanma. Görüşmeler birebir yapılıyor.

* Örneğin Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz'ın altında 10 genel müdür, onların altında genel müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler bulunuyor.

KATALOG EVLİLİKLER

* Örgütteki öğrenci "izdivaç mesulü yapılanması" çerçevesinde örgütten biriyle evlendiriliyor. Kadınlar üç gruba ayrılmış.

A grubu: Kendisinde ve ailesinde FETÖ izi görülmüyor, bu iz saklanıyor. Bu grup subaylarla evlendiriliyor.

B grubu: Kendisinde FETÖ izi yok, ailesinde var. Bu grup üst düzey emniyet mensupları ile evlendiriliyor.

C grubu: Kendisinde ve ailesinde FETÖ izi var. Bu grup emniyette memurlarla evlendiriliyor.

* Evlilik görüşmeleri kadının ablası ve erkeğin abisinin de katıldığı dörtlü görüşmeyle kararlaştırılıyor.



ÖRGÜT ÇOCUKLARA VE AİLELERE NASIL YAKLAŞTI?

* Örgütün temel amacı, çocuklara ya da veliye ulaşmak. "Çocuklarınıza bedava ders verelim, dershanemize gelsin" gibi argümanlarla yaklaşıyorlar.

* Seviye tespit sınavı ile zekiler belirleniyor.

* Başta sadece ders çalıştırılıyorlar. Bir süre örgüt eğitimi, namaz, Gülen yok.

* Örgüt eğitimi zaman içinde yavaş yavaş başlıyor.

* Çocukların kariyer planlamasını örgüt yapıyor.

* "Hususi talebe mesulleri", çocuk için seçilen kariyeri aileye anlatıyor, ikna ediyor. Askeri lise için annenin başı kapalı ise ikna ediliyor, başı açılarak fotoğraf çektiriliyor.

* Örgüt, askeri liseler için çocuğu sınavlara özel olarak hazırlıyor. Fiziki eğitimden sözlüye kadar. Örneğin "Sözlüde sana 'Paçanı sıyır' denirse sakın katlama, çek" deniyor.

* Askeri liseye giren çocuktan bir kod adı belirlemesi isteniyor. Abisi ile tanıştırılıyor. "Şehir dışı talebe mesulü", çocuğun askeri lisedeki eğitimi boyunca çocukla ilgileniyor.

* Askeri lisedeki çocuğa "Okulda namaz kılma, oruç tutanlar listesine adını yazdırma" talimatını abi veriyor.

* "Şehir dışı talebe mesulü" olarak adlandırılan abiler, takiple sorumlu oldukları çocuklarla gizli evlerde 15 günde bir buluşuyorlar.



GENEL TESPİTLER

* Gelir seviyesi düşük, başarılı ve zeki öğrenciler seçiliyor.

* Milli ve manevi değerlere saygılı, ahlaklı insan yetiştiriliyor algısı veriliyor.

* Ordu içinde milli ve manevi değerlere sahip insanlara ihtiyaç olduğu algısı veriliyor.

* Öğrenciyi kendilerine borçlu hale getiriyorlar.

* Öğrenci ailesinden uzaklaştırılıyor.

* Okuldan atılma ve tazminat korkusu yaşatıyorlar.

* Haberleşmenin gizli yöntemini kullanıyorlar.

* İbadet gizlilik içinde yapılıyor.

* Örgüt içi evlilik yaptırılıyor.

SON SÖZ

Kurulan bu yapıyla örgüt 1980'lerden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmaya başladı. Sızma 1994'ten itibaren sistematik hale geldi. 2000'li yıllardan itibaren ise sistematiğin ötesine geçtiler. Şu an bu yapı büyük hasar aldı. Gizli örgütlenme nedeniyle zorlu mücadele devam ediyor, devam edecek. Kaynaklarım, yapının şu an işler hale getirilmesinin çok zor olduğunun, önemli bir mücadele verildiğinin altını çiziyor. Ancak mücadele bir şekilde durur ya da savsaklanırsa, örgütün yöneticilerinin yurtdışında bulunması nedeniyle yapıyı tekrar işler hale getirmek için ellerinden geleni yapacakları uyarısında bulunuyorlar.