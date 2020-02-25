Yasa dışı bahise dokunan yanacak

Birçok alanda düzenlemenin yer aldığı ekonomi torba teklifinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı. Teklifteki ilk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Kredi Garanti Fonu (KGF) düzenlemesiyle piyasaya 142 milyar TL'lik hacim kazandıracaklarını belirtirken, yasadışı bahis internet sitelerinin re'sen engellenmesi maddesinin de pakette yer aldığını belirtti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba teklifin görüşmelerinde milletvekillerine bilgi veren Nilgün Ök, teklifle doğal afetten zarar gören bölgelerdeki tüketicilerin elektrik ve doğalgaz faturalarının bir yıl ertelenmesine olanak getirildiğini söyledi. Tüketicilerin çevreye duyarlı yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak istemeleri halinde buna imkan sağlanacağını da vurgulayan Ök, "EPDK buna uygun tarife uygulayabilecek" ifadelerini kullandı.

RUHSATSIZ SİLAHLA 2 BİN 219 SUÇ

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre: Bir diğer maddeyle izinsiz silah, üretim ve satışına ilişkin yeni hükümler getirildiğini vurgulayan AK Partili Ök, şunları söyledi: "Maalesef günümüzde işlenen birçok silahlı terör eylemi, yaralama ve cinayet gibi olaylarda kullanılan silahların çoğunun ruhsatsız ve kaçak olduğunu, aynı zamanda illegal yollardan temin edildiğini görüyoruz. 2019 yılında yaşanan olaylarda kullanılan ruhsatlı silah sayısının 232, ruhsatsız silah sayısının ise 2 bin 219 olduğunu gördük. Bunun sebebini sorguladığımızda karşımıza çıkan ruhsatsız silahların ediniminin kolay olması, kayıt dışılığın fazla olması, cezaların caydırıcı olmaması, yasa dışı naklinin idari cezasının olmaması, fiyatlarının düşük olması ve ihraç edileceği beyan edilen silahların iç piyasaya satılmasıydı. Bu gerçeklerden yola çıkarak, teklifimiz ile caydırıcılığı olması için idari ve adli cezaları ciddi anlamda arttırıyoruz."

KATALOG SUÇLARA EKLENECEK

Yasadışı bahsin her yaştan ve gelirden vatandaşla temas ettiğini ve zarar verdiğini kaydeden Nilgün Ök, yasadışı bahis sitelerinin katalog suçlara eklendiğini de ifade etti. Ök, bu yolla internet sitelerinin yurt içi veya yurt dışı merkezli olmasına bakılmaksızın Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanınca resen erişime kapatılmasının sağlanacağının altını çizdi. Şüphelinin, suçu işlemeye devam etme olasılığının yüksek olması katalog suç kapsamına giriyor. Hakim, katalog suçu işlediğine kanaat getirdiği şüpheli için tutuklama kararı verebilir.

7 MİLYON SİGORTALI YARARLANACAK

Teklifte Esnaf ve Ahilik Sandığı uygulamasının başlama tarihinin gelen talepler doğrultusunda 2021 yılına bırakıldığını belirten Nilgün Ök, kanun teklifiyle 2020 yılı için gerekli şartları sağlayan işverenlere, çalıştırdıkları işçi başına aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağının altını çizdi. Ök, "2020 yılı için yaklaşık 7 milyon sigortalının yararlanacağını öngörmekteyiz. Söz konusu desteğin maliyeti de 6.7 milyar lira olacak" diye konuştu. Kredi Garanti Kurumlarına aktarılacak kaynağın ise 25 milyar liradan 35 milyar liraya çıkarılacağını anımsatan Ök, "31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla kefalet hacmi yaklaşık 320 milyar liraya, kredi hacmi ise 367 milyar liraya ulaştı. 295 bin işletme sistemden faydalandı. Kullandırılan kefaletin yüzde 76'sı KOBİ'lere, yüzde 24'ü ise KOBİ dışı işletmelere sağlandı. Tutarın 10 milyar lira arttırılması ile piyasada yaklaşık 142.8 milyar liralık yeni imkan oluşacak" şeklinde konuştu.

'BU DÜZENLEME FİŞLEME OLUR'



Muhalefet partisi vekilleri ise, teklifteki birçok düzenlemeyi eleştirdi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Esnafın iflası durumunda kullanabileceği esnaf ahilik fonunun kendisi iflas noktasında. Sandığın kendisi ortada yok" derken, derneklerle ilgili düzenlemelerin ise fişleme olacağını belirtti. Arı, "İnsanlar 'derneklere üye olamayacak" dedi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ise, düzenlemelerin piyasalar için kortizon etkisi anlamına geldiğini söyledi. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise, "Bu teklifin içinde tüfekler de var, TSE de. Dernekler de var, gaziler de. KGF'den kullandırılan krediler de bu teklifle artırılıyor. Oysa KGF döneminde, son 6 çeyrek boyunca yatırımlar azalmış. Yatırımların önündeki engel krediler olsaydı, KGF döneminde yatırımlar bu kadar azalmazdı" diye konuştu. CHP Eskişehir Mlletvekili Utku Çakırözer de, işsizlik fonunun çok kötü yönetildiğini söyledi. İşçi ve işverenlerin işsizlik fonundan daha çok çalışanın faydalanması yönünde ortak talepleri olduğunu belirten Çakırözer, "Biz bu talepleri yasa tekliflerinde görmek istiyoruz" dedi.

DERNEKLERE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Nilgün Ök teklifle, vatandaşların bilgisi dahilinde olmayan dernek üyelikleri nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçileceğini, bu bağlamda derneklere üye olma ve üyelikten çıkarma işlemlerinin bildiriminin zorunla hale getirilmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Düzenleme daha önce İçişleri Bakanlığı'yla ilgili torba teklifte meclise gelmiş, tartışmaların ardından genel kurul aşamasında geri çekilmişti.