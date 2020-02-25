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MHP'li Enginyurt: Hapse girdiğimde 14'ümdeydim

MHP'li Enginyurt, Viyana Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun'un, kendisine yönelik 'ülkücü katili' suçlamalarını, "Ben o zaman 16 yaşında çocuktum" diyerek reddetmesine bu sözlerle tepki gösterdi.
 25 Şubat 2020 08:41
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MHP'li Enginyurt: Hapse girdiğimde 14'ümdeydim

Hürriyet''ten Turan Yılmaz'ın haberine göre: Viyana Büyükelçiliği'ne Ozan Ceyhun'un atanmasına tepkiler sürüyor. Ceyhun'un, kendisine gelen 'ülkücü katili' suçlamalarını, "Ben o zaman 16 yaşında çocuktum, ilgim yok" sözleriyle reddetmesine MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan yanıt geldi. MHP'li vekil, Hürriyet'e şunları söyledi:

O ZAMAN HEPİMİZ ÇOCUKTUK

"Ozan Ceyhun'un 20 yıl sonra zaman aşımından dosyası düşmüştür. O 12 Eylül'den önceki mücadelede safını Dev-Sol olarak belirlemiş ve ülkücülerin sembol isimlerinden Mustafa Eroğlu'nu öldürüp yurtdışına çıkmıştır. Şimdi çıkmış 'Ben askeri mahkemede yargılanmamak için gelmedim, onun için yurtdışına çıktım, ben 16 yaşındaydım, çocuktum, nasıl olaylara gireyim' diyor. Ben 12 Eylül'de ilk hapse girdiğimde 14 yaşındaydım. 3.5 yıl da hapis yattım askeri cezaevinde. Yaşın küçük olması bu olaylarla suçlanmaya engel mi? 12 Eylül'den önce hepimiz çocuk yaşlardaydık. Bu masumane gösteriş şeytani bir saklanma tarzıdır.

BÜYÜKELÇİ OLARAK TANIMIYORUM

Ozan Ceyhun mahkemelerde aklansa bile ülkücü vicdanlarda aklanmamıştır. Kendisini Viyana Büyükelçisi olarak da tanımıyorum. Viyana'ya gittiğinde de ziyaret etmem, asla görüşmem."

OZAN CEYHUN NE DEMİŞTİ

ÜNLÜ yazar Demirtaş Ceyhun'un oğlu olan Ozan Ceyhun, 1976'da ülkücü Mustafa Eroğlu'nun öğrenci yurduna yönelik bombalı saldırıda öldürülmesi suçundan idamla yargılanmış, 2000 yılında beraat etmişti. Ceyhun, Viyana Büyükelçisi olarak atandıktan sonra Hürriyet'e şunları söylemişti:

Menfur hadisenin yaşandığı iddia edildiği dönemde ben 16 yaşında bir çocuktum. Şimdiye kadar sustum. Ama yazılanları ve bu yalanlara inananları gördükçe şaşırıyorum.

12 Eylül döneminde babam Demirtaş Ceyhun da içeri alındı. Ben Türkiye'deydim. İddia edildiği gibi, hakkımda soruşturma açıldığı için Türkiye'yi terk etmedim. Her askeri cunta döneminde gözaltına alındığı için ülkede kalmamı istemeyen babam, 'Ozan yurtdışına çıksın, benim çektiklerimi çekmesin' dediği için kendi pasaportumla yurtdışına çıktım.

O dönem, yurtdışında olduğum sırada, dönmediğim için vatandaşlıktan da çıkarılmıştım. Çifte vatandaşlık benim kendi başarısızlığım değil. Ben hiç vatandaşlığımı terk eder miyim, beni başka bir yaşama iten Kenan Evren rejimi oldu.

Bu görevimde de dört dörtlük temsil ederek ülkemi savunacağım. Şu anda bana yönelik yazılanlara en çok PKK, FETÖ ve düşmanlarımız seviniyor. Ülkeme canım feda."
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