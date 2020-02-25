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Nişanı bozmak isteyen nişanlısını 8 yerinden bıçakladı

Eskişehir'de Zehra A. (22), ormanda çıkan tartışmada nişanı bozmak isteyen Emrah Öztürkün boğazını kestikten sonra 8 farklı yerinden bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından Antalya'ya kaçmak isteyen şüpheli Zehra A., yakalanarak gözaltına alınırken, ilk ifadesinde, nişanı atacağını söylemesi üzerine öldürdüğünü itiraf etti.
 25 Şubat 2020 08:44
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Nişanı bozmak isteyen nişanlısını 8 yerinden bıçakladı

Eskişehir'de Zehra A. (22), ormanda çıkan tartışmada nişanı bozmak isteyen Emrah Öztürkün boğazını kestikten sonra 8 farklı yerinden bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından Antalya'ya kaçmak isteyen şüpheli Zehra A., yakalanarak gözaltına alınırken, ilk ifadesinde, nişanı atacağını söylemesi üzerine öldürdüğünü itiraf etti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi, Kent Ormanı erkek ceset olduğunu görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede bıçaklanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş erkek cesedinin 2 gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan Emrah Öztürke (28) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kent Ormanının güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Zehra A. ve Emrah Öztürkün birlikte ormana girdikleri ancak bir süre sonra Zehra A.nın tek başına çıktığı tespit edildi. Savcılık ve Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Emrah Öztürkün cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmanın ardından katil zanlısı olduğu belirlenen Zehra A., şehirlerarası otobüs terminalinden Antalyaya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan Zehra A., nişanlısı olan Emrah Öztürkü öldürdüğünü itiraf etti. Bir süredir aralarında sorunlar olduğunu anlatan şüpheli Zehra A., "Nişanlımla bir süredir sorunlarımız nedeniyle tartışıyorduk, ormanda nişanı atmak istediğini söyleyince öldürdüm dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DHA
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