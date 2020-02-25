Muvazzaflar dahil Konya'da 37 şüpheliye FETÖ gözaltısı

DÜNYANIN EN KÜÇÜK BIÇAĞINI YAPTI Samsun'da cerrahi aletler sektöründe çalışan bir usta dünyanın en küçük bıçağını yaptı. Cerrahi aletler sektöründe çalışan 27 yıllık usta Mustafa Karagöz televizyonda gördüğü bir haber üzerine daha küçük bir bıçak yapabilir miyim merakıyla denemelere başladı. İlk seferde 2,5 santimetrelik bir bıçak yapan usta sonrasında boyutu 3,76 milimetreye kadar düşürmeyi başardı. Bu boyuta düşürene kadar da ona yakın küçük bıçak üretti. En küçüğü 3,76 milimetre olan bıçakları 5 kuruştan bile daha küçük olmasına rağmen bir kağıdı kesebiliyor. Yaptığı küçük bıçaklardan sonra bunu bir hobi haline getiren Karagöz, yaptığı işin yanı sıra gelen isteklere göre daha büyük bıçaklar da üretiyor.