Muvazzaflar dahil Konya'da 37 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
|25 Şubat 2020 08:49
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