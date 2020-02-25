1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'da metro hattı projesini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait "Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak
 25 Şubat 2020 08:52
Yazdır
Bursa'da metro hattı projesini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait "Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar gereğince, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait "Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
112 için 'otomatik acil konum' sistemi
25 Şubat 2020 09:12		 Bir ülkede Din Hizmetleri Müşavirliği kuruldu
25 Şubat 2020 02:08
Bursa'daki metro hattını Ulaştırma Bakanlığı yapacak
25 Şubat 2020 02:04		 Alkol denetimine takılan 1525 sürücüye ceza kesildi
24 Şubat 2020 23:55
Her 9 acil çağrıdan 8'si asılsız
24 Şubat 2020 23:16		 Devletin imkanları depremzedeler için seferber edildi
24 Şubat 2020 20:56
Mardin'de 'koronavirüs' iddialarına yalanlama
24 Şubat 2020 19:53		 Bu ilçede bütün idareciler öğrencilerle beraber kitap okuyor
24 Şubat 2020 19:40
200 milyon dolarlık projenin 'kaçak' bölümleri yıkıldı
24 Şubat 2020 19:20		 Gaziantep Havalimanı Başmüdürü görevinden alındı
24 Şubat 2020 18:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
Soylu, 'Arka Sokaklar'ın Bekçi kısmını paylaşımı
Erdoğan'dan borçlu belediyeler talimatı
Kılıçdaroğlu: Çok yakın zamanda iktidar olacağız
Okul yöneticileri güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevden alınabilir mi?
Verdi'yi FETÖ'nün yalnız kurdu öldürdü
İstanbul'da, 13 ilçe milli eğitim müdürü değişti
'Tek kişilik işkence mangası olur mu?'
Siyaset Akademisinde ilk ders Erdoğan'dan
Çin'de Vuhan İran'da Kum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hüseyin çimşir 1
bu saatte sözlükte olmak 1
matematik hayatta ne işe yarar 3
Dünyanın en uzun bisiklet yolu 2
Yürüyen Merdivende yürümek 4
Kapıyı tutmak 3
Tatil Yerleri 1
üzgün olmak 4
benjamin franklin etkisi 2
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 79 İşçi Alacak
Zonguldak Kdz Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Engelli 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 10 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sultandağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam