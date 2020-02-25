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Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.
 25 Şubat 2020 09:02
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Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 12, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan."

MEMURLAR.NET
Anadolu Ajansı
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