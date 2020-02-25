1915 Çanakkale Köprüsü için acele kamulaştırma kararı
|25 Şubat 2020 09:04
|Yazdır
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminin yapımı amacıyla Tekirdağ ve Çanakkale'de bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, söz konusu proje dolayısıyla Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Öte yandan, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Çamönü, Hayriye, İncirli ve Köprühisar mahallelerinde, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.
Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırlarının değiştirilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yerli oto bataryasına lityum tesisi geliyor
25 Şubat 2020 07:35
|Pegasus koronavirüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu
24 Şubat 2020 22:01
|2020'nin ilk ayında rekor sayıda ziyaretçiyi ağırlandı
24 Şubat 2020 21:31
|İŞKUR meslekle iş arayanı eşleştiriyor
24 Şubat 2020 18:55
|Yumurtada kayıp 160 milyon dolar
24 Şubat 2020 18:51
|ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı
24 Şubat 2020 11:51
|'Üçüncü sondaj gemisi birkaç haftaya Türkiye'de'
24 Şubat 2020 10:49
|Anadolu'ya halka arz seferi
24 Şubat 2020 09:12
|Evlerde elektronik temizliği başlıyor
24 Şubat 2020 08:16
|Yerli ve milli elektronik kelepçe
24 Şubat 2020 08:09