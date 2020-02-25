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Gmail artık daha rahat 'aranabilecek'

Dünyanın en çok kullanılan e-posta servislerinden biri olan Gmail için sürpriz bir gelişme yaşandı.
 25 Şubat 2020 09:06
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Gmail artık daha rahat 'aranabilecek'

Gmail, aranılan e-postaların bulunmasını kolaylaştıran "searh chips" özelliğini devreye soktu.

Gmail'e gelen yüzlerce ve hatta binlerce e-posta, yer yer aranılan e-postanın bulunmasını hayli zorlaştırıyor. "Search chips" özelliği sayesinde Gmail'de arama yapmak isteyenler, arama kısmına girdiklerinde sohbet, gönderilen tarih, e-postanın eki dahil pek çok filtreyi artık kullanabilecek. Bu geniş arama opsiyonu ise Gmail bünyesinde aranan her şeyi çok daha kolay bir şekilde karşınıza çıkaracak. Ayrıntılı arama, aradığını daha hızlıca bulabilmenize de olanak verecek.

Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Search chips ile alakasız sonuçları sıralamaya gerek kalmadan arama sonuçlarınızı kolayca hassaslaştırabilir ve aradıklarınızı daha hızlı bulabilirsiniz."
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