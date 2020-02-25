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112 için 'otomatik acil konum' sistemi

Acil durumlarda ambulans veya polis çağırmak isteyenlerin telaşa kapılarak bilgi vermekte zorlanmasını dikkate alan devlet, acil sağlık hizmetlerinde "otomatik acil konum" sistemine geçiyor.
 25 Şubat 2020 09:12
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112 için 'otomatik acil konum' sistemi

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre:İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmanın pilot uygulaması Bolu'da gerçekleştirildi. Yurt geneline yaygınlaştırılacak sistem için Apple ve Google'dan acil konum hizmeti alındı. Sistemle 112'yi arayanın adres vermesine gerek kalmadan GSM üzerinden "hassas konum" alınacak ve birimler olay yerine gidecek. TBMM'deki "Dilekçe Çalıştayı"nda İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, "acil hassas konum sistemi"ne ilişkin şunları söyledi:

30 METRE ÇAPINDA: Hem Google'dan hem Apple'dan acil konum servisi aldık. Yeni nesil 112 yazılımıyla en büyük yeniliklerden biri bu, 30 metre çapında konum alabiliyoruz. Şu anda Bolu'da uyguluyoruz. Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Şu anda test ediyoruz.


ENGELLİLERLE GÖRÜNTÜLÜ: Yeni nesil 112'de "engelsiz 112" uygulamamız devrede. İşitme ve konuşma engelli vatandaşların, akıllı telefonlarla eş zamanlı yazışmaları, görüntülü işaret diliyle iletişim kurmaları ve sesli konuşma - dudak okuma yöntemlerini kullanarak Acil Yardım Merkezleri'ne ulaşmaları sağlanacak.

ACİL KONUM: "eCall" yazılımını devreye aldık. Türkiye'nin herhangi bir yerinde hassas konum sensörü olan araçlardan biri kaza yaptığında, Ankara'ya konumu geliyor, çağrı açılıyor, içinde sağ biri varsa hemen konuşmaya başlıyor. Yani herhangi bir yeri aramasına gerek yok. Bu da tüm Türkiye'de yaygınlaşacak.

Acil çağrı birleşiyor

Osman Hacıbektaşoğlu, "110 Yangın İhbar, 112 Hızır Acil, 122 Alo AFAD, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangını İhbar ve 158 Sahil Güvenlik İhbar hattı, yeni nesil "112 Acil Çağrı" şeklinde tek numarada birleştiriliyor. 2019 itibariyla 45 ilde birleştirme yapılırken, bu yıl tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması hedefleniyor" dedi.

Butonla entegre

Osman Hacıbektaşoğlu, "İki uygulama var, bundan çok önemli sonuç aldık. Bunlar: KADES, kadına şiddet acil panik butonu uygulaması. Bir de UYUMA. Herhangi bir yerde uyuşturucu kullanımı, satışı şüphesi olunca direkt yine konumunu göndererek -kolluk 112'yle entegre çalışıyor- acil olarak en yakın kolluk, bu noktalara yönlendirilebiliyor" diye konuştu.
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