Tarım Bakanlığı'na personel alımında süreç başladı

Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanlığı'na personel alımına dair sürecin başladığını duyurdu.

Hüseyin Öztürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde

Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatı için yeni personel alımına ilişkin bir gelişme olup olmadığını soran genç arkadaşlar; özellikle ifade etmek istiyorum ki; Toç Bir-Sen olarak yetkili sendika sıfatıyla konuyu 9 Aralık 2019'da Bakanımız Sn.Pakdemirli'yle görüştük.

Akabinde 13 Ocak 2020'de Memur-Sen heyetini kabulünde Sayın Cumhurbaşkanımıza sizlerin talebini ve bu kapsamda sendikamızın teklifini ifade ettik.

Bugün itibariyle gelinen noktada; Sn.@bekirpakdemirli Bey'in kararlılığı sonucu yeni personel alımına ilişkin süreç başlamıştır. İnanıyorum ki; yeni personel istihdamı konusu en kısa sürede C. başkanımız Sn.@RTErdogan'ın takdir ve tensiplerine arz edilerek sonuçlandırılacaktır

"Niyet hayr, akıbet hayr" anlayışıyla Toç Bir-Sen olarak her daim ve her yerde haklı talepleri haykırmaya devam edeceğiz.