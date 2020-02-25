Elektronik sigara ithalatı yasaklandı
|25 Şubat 2020 09:22
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Elektronik sigara ve bunlarda kullanılan mamuller ile elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirildi.
"Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, sigara, sarmalık kıyılmış, pipoluk, nargilelik tütün mamulleriyle puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içeriğine bakılmaksızın tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bunların tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaklandı.
Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünlerin yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olacak.
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