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Ceren Damar'ın babası: Ölümle tehdit ediliyorum

Kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar, sanığın ailesi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü, şunları söyledi:
 25 Şubat 2020 09:26
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Ceren Damar'ın babası: Ölümle tehdit ediliyorum

'HAYATİ TEHLİKEM MEVCUT'

"Dava sürecinde de tehditlerine devam ettiler. Mücadelemi engellemeye, korkutmaya çalıştılar. Ama şimdi karar verildikten sonra ölüm tehditlerinin devam etmesinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Avukat Vahit Bıçak tarafından önce psikolojik şiddet uygulandı. Daha sonra tehdit aşamasına geçildi. Bu üçüncü aşama olarak eylem aşamasıdır. Kuru bir tehdit değildir. Sanık Hikmet'in anne ve babası polis. Katil, babasına ait silahla kızımı öldürdü. Bu tweet'i atan anne de polis, elinde silah var. Böyle bir katili yetiştiren bir aile neler yapabilir, tahmin edebilirsiniz. Benim ve ailemin şu anda hayati tehlikesi mevcuttur. Avukat Vahit Bıçak ve sanığın ailesi davayı kaybettiler. İntikam anlayışıyla hareket edebilirler. Birilerini azmettirebilirler.

DİĞER KIZIM İÇİN DE KAYGILIYIM

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Hem sanığın ailesi hem de avukatı hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Dört celse boyunca kendi fantezilerine uygun bir senaryo açıkladılar. Benim bir baba olarak, bir insan olarak bunu kabul etmem mümkün değil. Kötü söz sahibine ait. Attıkları çamurlar ellerine yüzlerine bulaştı. İftiradan öteye gidemedi. Ceren'in kız kardeşi var, onun için de kaygılıyım. Kendimce önlemler aldım. Giriş çıkışlarımıza, aracımıza dikkat etmeye çalışıyoruz.

'SORUMLUSU BUNLAR'

Avukat Vahit Bıçak, yıllarca polis akademisinde görev yaptı, polis yetiştirdi. Böyle bir iftiracı, ölenin hatırasına hakaret eden fantezilerine uygun cinsel metinler hazırlayarak, savunma sınırları dışına çıkan, masum kızımın onurunu zedeleyen bir kişi böyle bir kurumda halen nasıl görev yapıyor. Söylediklerinin kızımın üzerine bulaşması mümkün değil. Bundan sonra yetkililer gerekeni yapmazlarsa Vahit Bıçak ve katilin ailesi veya bunların azmettireceği kişiler için önlem almazlar ise kesinlikle sorumluluk sahibidirler. Bana ve aileme bir şey gelirse sorumlusu bunlardır."
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