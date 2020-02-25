Başkent'te Bylock kullanıcılarına operasyon: 24 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen çoğu ByLock kullanıcısı 24 şüpheliden 13'ü yakalandı.
|25 Şubat 2020 09:32
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen çoğu ByLock kullanıcısı 24 kişiden 13'ü yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da olduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Karar doğrultusunda operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerden 13'ünü yakaladığı, 11 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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