Sivas'ta kar nedeniyle 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
|25 Şubat 2020 09:38
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Sivas'ta kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gece aralıkla yağan kar nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 17 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolları açmak için iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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