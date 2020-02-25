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Benzinde 10 kuruşluk indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre dün 16 kuruş zam gelen benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
 25 Şubat 2020 09:59
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Benzinde 10 kuruşluk indirim bekleniyor

Dün 16 kuruş zam yapılan benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 10 kuruş indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Söz konusu indirimin gerçeklemesi halinde İstanbul'da İstanbul'da 6.89 TL olan benzinin litre fiyatı 6.79 TL'ye gerileyecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.98 TL olan benzinin litre fiyatı 6.88 TL'ye düşecek.

Motorinde ise şu an herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

son dakika zam
Memurlar.Net
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