Fenerbahçe'den Alex de Souza hamlesi
Özellikle Galatasaray mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal'ın Fenerbahçe takımındaki varlığı sorgulanmaya başladı.
|25 Şubat 2020 09:56
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Ersun Yanal'ın istifa edeceği dedikoduları sonrası Yanal'ın yerine gelecek isimler için de söylentiler çıkmaya başladı.
Gelen son dakika bilgilerine göre Fenerbahçe'nin bir numaralı adayı ise eski yıldızı Alex de Souza.
Fenerbahçe yönetimi Alex de Souza'yı listenin başına koyarken Brezilya'da yaşayan Alex de Souza ise Fenerbahçe'yi eski tercümanı Samet Güzel aracılığıyla takip ediyor.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılması durumunda yönetimin, kulübün eski futbolcularını takımın başına getireceği belirtildi.
Bu noktada gündeme gelen ilk isim Alex de Souza oldu.
Ancak Alex'in, sezon ortası görev kabul etmeme ihtimalini dikkate alan yönetimde, Tuncay Şanlı-Emre Belözoğlu-Volkan Demirel üçlüsüyle sezonu tamamlama görüşü ortaya çıktı.
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