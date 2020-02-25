Kayak merkezlerinde son durum
|25 Şubat 2020 10:10
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 220 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 220, Yıldızdağı'nda 160, Davraz'da 58, Erciyes'te 155, Ilgaz'da 146, Kartepe'de 140, Uludağ'da 130, Nemrut'ta 123, Denizli'de 100, Ergan'da 82, Palandöken'de 70, Sarıkamış'ta 65, Konaklı'da 49, Yıldıztepe'de 41, Yalnızçam ve Ladik'te 27, Elmadağ ve Saklıkent'te 20 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
25.02.2020
En düşük
En yüksek
Erciyes
KY
-9
-2
Ilgaz
HKY
-8
-1
Kartalkaya
ÇB
-9
-1
Kartepe
PB
-3
5
Nemrut Dağı
KY
-6
-3
Palandöken
KY
-6
-6
Sarıkamış
KY
-8
-6
Uludağ
PB
-3
4
Yıldıztepe
PB
-4
3
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)
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