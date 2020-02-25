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Adliyede Zabıt Katibi sapık çıktı

Adliyede kadın avukatın etek altı fotoğrafını çeken katip S.M. S. hakkında dava açıldı. Telefonunda birçok kadına ait etek altı fotoğraf bulunan katip S.M.S. tutuklandı. Katibin "Özel hayatın gizliliğini ihlal ve sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı"dan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
 25 Şubat 2020 10:13
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Adliyede Zabıt Katibi sapık çıktı

İstanbul'daki bir adliyede kadın avukatın etek altı fotoğrafını cep telefonuyla çeken katip hakkında dava açıldı. Olay, geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de gerçekleşti. İddialara göre, avukat B.Ö. adliye içindeki bankamatikte işlem yaptığı sırada arkasında bekleyen bir kişi, cep telefonuyla avukatın etek altı fotoğrafını çekerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı gören bir vatandaş, avukatın yanına giderek, "Arkanızdaki kişi eteğinizin altından fotoğraf çekti" dedi. Avukat, bunun üzerine adliyedeki polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından olayı gerçekleştiren kişinin adliyede mahkeme katibi olarak görevli S.M. S. olduğu tespit edildi. Görüntü çekmeye çalıştığını ancak pişman olduğunu söyleyen S.M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca katip hakkında dava açıldı. İddianamede, avukatın etek altı görüntüsünü çekmek isteyen katibin genç kadına temas ettiği, yine avukatın etek altı görüntülerinin çekilerek özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği anlatıldı. Katibin "Özel hayatın gizliliğini ihlal ve sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı"dan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ETEK ALTI GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Davada, S.M.S.'e ait telefon incelemesi sonucu bilirkişi hazırladığı raporu mahkemeye sundu. Raporda atılı suça konu fotoğraf veya video kaydına rastlanmadığı ifade edilirken, silinmiş dosyalardan iki adet video kaydının bulunduğu, bu dosyalardan bir tanesinin kalem ofisinde, diğerinin duruşma salonu içinde çekilmiş olduğu ifade edildi. Telefondan çıkan kayıtlarda iki kadına ait etek altı görüntüleri bulunurken, ayrıca adliye koridorlarında iki kadının arkasından yürürken çekilen video kayıtlarına da rastlandığı belirtildi.

'HOŞLANDIĞIM İÇİN ÇEKTİM'

Bilirkişi raporuna cevap veren S.M.S., olay günü mahkeme kalemine gelen bir avukatın etek altı videosunu çektiğini kabul ederken duruşma salonunda çekilen videoları ise reddetti. Adliye koridorlarında çekilen videoların yanlışlıkla çekildiğini öne süren şüpheli, ATM önünde çektiği görüntüler için ise "Avukat B.Ö.'yü çok beğeniyordum. Onun için çektim" dedi. S.M.S., ifadesinin devamında söz konusu eylemleri aylar öncesinde yapmak istediğini ancak cesaret edemediğini o gün için kadınlardan hoşlandığı gerekçesiyle gerçekleştirdiğini söyledi.

Atakan Irmak
Sabah
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