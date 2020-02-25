OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
|25 Şubat 2020 10:27
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MİLANGAZ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
OYAK'tan yapılan açıklamada "Mevcut faaliyet alanları dışında yeni fırsatları titizlikle değerlendiren ve yatırım yaptığı sektörlerde hızla ilerleyen OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvuru yapmıştır.
Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji ve M Oil'in ticari karlılığını, rekabetçi gücünü ve yarattığı katma değeri daha da artıracak olup; sürdürülebilir büyüme adımları atmaya devam etmektedir.
Enerji sektöründeki dönüşümü ve potansiyeli öngören OYAK; tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz'ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam etmektedir. OYAK, 30'un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt ve otogaz sektörünün büyük oyuncularından biri olmayı hedeflemektedir.
Üyelerine ayrıcalıklı ve avantajı hizmet sunma vizyonuyla hareket eden OYAK, üyelerinin birikimlerini verimli yatırımlarla değerlendirmeye, ülkemizin büyüme ve istihdam yaratma hedeflerine ortak olmaya devam edecektir." denildi.
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