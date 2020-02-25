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KDK'den 'internet bağlantısı' hakkında tavsiye kararı

Karardan: - "Bilgi teknolojileri, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlar arasına girmekte. Evrensel Hizmet Kanunu ile internet hizmeti evrensel hizmet kapsamına alınmıştır."
 25 Şubat 2020 10:49
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KDK'den 'internet bağlantısı' hakkında tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir vatandaşın başvurusu üzerine, telekomünikasyon şirketlerinin internet bağlantısı talep eden vatandaşlara olumsuz yanıt veremeyeceğine ilişkin tavsiye kararı aldı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Erzurum'un Horasan ilçesindeki altyapı yetersizliği nedeniyle evine internet bağlatamayan bir vatandaş, konuyu TBMM Dilekçe Komisyonu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Telekom A.Ş. Erzurum Müdürlüğüne iletti.

Söz konusu makamlarda sorununa çözüm bulamayan vatandaş, KDK'ye başvurdu.

KDK başvuru üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan konuyla ilgili bilgi ve belge talebinde bulundu. İdarelerden gelen cevapta, başvuranın yaşadığı binada altyapı olmadığı için internet hizmeti verilemediği, yüksek yatırım maliyetiyle işletme, bakım masraflarını ve yatırım programlarında olmadığı ve sağlayıcı şirketlerin maliyeti yüksek bulduğu için kablo döşemediği belirtildi.

Başvuruyu değerlendirirken Haberleşme Genel Müdürlüğünün 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu'nu dikkate alan KDK, nihai olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Anayasada herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğunu hatırlattı.

Tavsiye kararında, "Bilgi teknolojileri, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlar arasına girmekte. Evrensel Hizmet Kanunu ile internet hizmeti evrensel hizmet kapsamına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KDK tavsiyesinde, kamu hizmetlerinden herkesin yararlanma hakkı olduğunu ve vatandaşların ekonomik ve mali gerekçelerle bu haktan mahrum bırakılamayacağı vurgulandı.

İşletmecilerin ekonomik gerekçelerle hizmet götürmediği yerlere gerekli kaynakların sağlanmasının devletin görevi olduğuna dikkati çekilen kararda, 5369 sayılı Kanun'dan bölge fark etmeksizin herkesin yararlanacağı, işletmecilerin de bu kanuna riayet etmek zorunda olduğu kaydedildi.

- Kararda Cumhurbaşkanının sözlerine atıf yapıldı

Kararda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Kasım 2019'daki konuşmasında yer alan "Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkartanlar, karşılarında bizzat şahsımı bulacaklarını bilmelidir." sözlerine ve ilgili kurum ve kuruluşların konuyla ilgili gerekli iş ve işlemleri yapması konusunda talimatlandırmasına atıf yapıldı.

KDK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna tabi oldukları evrensel hizmet yükümlülüğünü anımsattı. Gerekli işlemlerin yapılarak vatandaşın evine hat çekilmesini tavsiye eden KDK, kararın bir örneğini de bilgilendirme amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine gönderdi.

Anadolu Ajansı
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