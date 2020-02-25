Canan Karatay gündeme taşıdı, satışlar patladı
|25 Şubat 2020 10:57
|Yazdır
Prof. Dr. Canan Karatay'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Virüsten kurtulmak için kelle paça için" açıklamasından sonra vatandaşlar soluğu sakatatçılarda aldı.
Sakatatçılarda aşırı yoğunluk olurken, vatandaşlar en çok ayak ve kelle sakatatına ilgi gösteriyor.
Dana ayağının tanesi 9 liradan satılırken, kuzu ise 3 lira 50 kuruştan alıcı buluyor. Kelle etinin kilosu ise 24 liradan satılıyor.
Bursa'da tarihi Tuz Pazarı'nda bulunan sakatatçılarda ayak ve kelle yok satıyor.
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle ve ayak satışlarında gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden sakatatçılar, "Kış ayları olması münasebetiyle sakatat satışları oldukça iyi.
Canan Karatay'ın açıklamalarından sonra ise ayak ve kelle satışlarımız arttı. Vatandaşlar en çok ayak ve kelle eti alıyor. Dana ayağı 9 lira, kuzu ayağı ise 3 lira 50 kuruş. Kelle etinin kilosunu ise 24 liradan satmaktayız" dedi.
Kelle ve ayak alan vatandaşlar, "Senelerdir ayak ve kelle alıp, bunları çorba yaparak içiyoruz. Hiç hastalandığımızı hatırlamıyoruz. Kelle ve ayak çorbası tam bir şifa kaynağı" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İran'da ölümlerin sayısı 14'e yükseldi
25 Şubat 2020 09:51
|Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı
25 Şubat 2020 09:02
|Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı
24 Şubat 2020 12:55
|İranda 'Koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü' iddiası
24 Şubat 2020 12:22
|Süt ürünleri inme olasılığını azaltabilir
24 Şubat 2020 11:59
|Koronavirüs 1 ülkeye daha sıçradı
24 Şubat 2020 11:18
|Albay tedavi için Bakanlığa başvurdu: Küba ile protokol yapın
24 Şubat 2020 08:40
|Son yıllarda sağlık yatırımı artıyor
24 Şubat 2020 07:46
|Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi
24 Şubat 2020 06:41
|Türkiye'de her 7 kişiden biri diyabet hastası
23 Şubat 2020 22:31