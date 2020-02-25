G.Saray'dan derbiye özel 'Fetih' tişörtü

2020'DE VERİLEN AÇIKTAN ATAMA İZİNLERİNİN ŞİFRELERİ 2020 yılında kullanılacak açıktan atama izinleri 20.02.2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile açıklandı. Acaba bu karar sonrasında da açıktan atama izni verilebilir mi yoksa bu kararla her şey bitti mi? Öğretmen atamaları bu kapsamda mıdır? Bu yazımızda konuyu açıklamaya çalışacağız.