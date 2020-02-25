G.Saray'dan derbiye özel 'Fetih' tişörtü
Fenerbahçe derbisi öncesi okuduğu ayetle gündem olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için, taraftarlar ilginç bir öneride bulundu
|25 Şubat 2020 11:05
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Derbi öncesi Fetih suresinden okuduğu ayetle olay olan ve taraftarı maç öncesi kenetlendiren başkan Mustafa Cengiz'e ilginç bir öneri geldi.
Sarı-kırmızılılarda taraftar ve kongre üyeleri, Cengiz'in çok konuşulan yanıtının galibiyetle anlamlı hale geldiği görüşünde birleşirken, bu temayla ilgili tişört talebinde bulundular.
İdareciler bununla ilgili bir araştırma yaparken, pazarlama departmanının bununla ilgili harekete geçmesi bekleniyor.
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