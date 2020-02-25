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Sanayi alanları 'yatay yapılaşma' için şehrin dışına taşınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Biz şehirlerde rezerv alan üretmeye hazırız. Bu alanlarda yatay yapılaşmanın önünü açacak birçok düzenlemeyi yaptık"- "Şehrin içinden çıkması gereken sanayi alanlarımız var. Bu, bütün metropollerde hemen hemen mevcut. Bu alanları taşıyacağız"
 25 Şubat 2020 11:13
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Sanayi alanları 'yatay yapılaşma' için şehrin dışına taşınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yatay mimari için şehirlerde yer yok" değerlendirmelerine katılmadığını belirterek, "Şehrin içinde birçok çöküntü alanı var. Artık şehrin içinden çıkması gereken sanayi alanlarımız var. Bu, bütün metropollerde hemen hemen mevcut. Bu alanları taşıyacağız." dedi.

Bakan Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi açıkladığı şehircilik manifestosuyla şehirlerde yatay mimariyi esas kılacak bir imar sürecini başlattıklarını söyledi.

Tüm yeni konut projelerini bu esas çerçevesinde hazırladıklarını ve inşa süreçlerini bu doğrultuda yürüttüklerini ifade eden Kurum, İmar Kanunu'nda yapılan yeni düzenleme ile "yüksek yapı" kavramının literatürden kalkacağını vurguladı.

Yeni düzenleme ile binalardaki kat sayısının çevresindeki binaların yüksekliğine göre belirleneceğini dile getiren Kurum, belediyelerin mevcut planlarda serbest olarak belirlenmiş yükseklikleri 1 Temmuz 2021'e kadar düzeltmesi gerektiğini anlattı.

Bakan Kurum, belediyelerin yapmaması halinde Bakanlığın resen bedellerini alarak, planları düzelteceğini belirtti.

Kanun değişikliğiyle kaçak yapılaşmayla mücadeleye farklı bir boyut kazandırdıklarını söyleyen Kurum, İstanbul'daki bir kaçak yapı ile Ardahan'da bulunan bir kaçak yapının eskiden olduğu gibi aynı muameleyi görmeyeceğini, kaçak yapılara uygulanacak idari para cezası miktarının illere göre değişiklik göstereceğini bildirdi.

- İmar planları "ada" bazlı yapılacak

Köy ve yaylalarda yapılacak yapılara doğal güzelliklerin korunması için ruhsat alma zorunluluğu getirdiklerini, ancak vatandaşlardan bunun için hiçbir şekilde bedel istemediklerini kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Onlar adına süreci tamamen biz yürüteceğiz. Onlar sadece valiliklerimiz, muhtarlıklarımız kanalıyla başvuruda bulunacaklar. Biz de en azından yerleşik alanlarda yapılması gereken yapıların ne olduğunu, nasıl yapıldığını görecek, süreci işleteceğiz. Artık ada bazlı imar planları yapacağız. Parsel bazlı imar planı kesinlikle yapmayacağız. Yatay yapılaşmanın bu noktada önünü açacağız."

Yatay mimari için büyükşehirlerde arazinin yeterli olmadığı iddialarına da cevap veren Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatay mimari için şehirlerde yer yok' kısmına ben katılmıyorum. Şehrin içinde birçok çöküntü alanı var, artık şehrin içinden çıkması gereken sanayi alanlarımız var. Bu, bütün metropollerde hemen hemen mevcut. Bu alanları taşıyacağız. Biz, şehirlerde rezerv alan bulmaya hazırız, rezerv alan üretmeye hazırız. Bu alanlarda yatay yapılaşmanın önünü açacak birçok düzenlemeyi yaptık."

Taşınan sanayi alanlarında ranta kesinlikle izin verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Kurum, yeni düzenleme ile İmar Barışına başvuranların da binalarını güçlendirmek için başvuru yapabileceklerini, bu düzenlemelerin şehirler adına kazanım olacağını anlattı.
Anadolu Ajansı
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