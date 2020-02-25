YDS başvuruları yarın sona erecek
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek
|25 Şubat 2020 10:18
|Yazdır
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 12 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için başvurular yarın sona erecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek.
Öte yandan YDS/1 için geç başvuru günü ise 10 Mart olarak belirlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Pakdemirli: Türkiye kendi kendine yeten bir ülkedir
24 Şubat 2020 20:36
|Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak istedi, roketle yere çakıldı
24 Şubat 2020 08:27
|Belhanda'dan F.Bahçelileri kızdıran hareket!
24 Şubat 2020 08:03
|Depremzedeler, kurulan çadırlara yerleştiriliyor
23 Şubat 2020 21:44
|AFAD: Van'da 66 artçı deprem meydana geldi
23 Şubat 2020 20:48
|Hayatını kaybeden öğretim görevlisi toprağa verildi
22 Şubat 2020 23:21
|Esed rejiminin hain planı telsiz konuşlarıyla ortaya çıktı
22 Şubat 2020 15:34
|A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
22 Şubat 2020 10:08
|Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
20 Şubat 2020 21:18
|Başkan, kazandığı tazminatla taraftara kavurma ikram etti
19 Şubat 2020 20:48