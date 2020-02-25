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Türk askerini zorlu kış şartları pes ettirmiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırında zorlu hava koşullarında görev yapan Mehmetçiği anlatan bir video yayımladı.
 25 Şubat 2020 11:21
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Türk askerini zorlu kış şartları pes ettirmiyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Kahraman Türk askerini zorlu kış şartları anlatan kış paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor" notuyla bir video yayımlandı.

Görüntüde sınır bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin ağır kış koşullarında yer yer 5 metreye uzanan karda ve yoğun tipide dahi görevini yerine getirdiği görülüyor.
Memurlar.Net
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