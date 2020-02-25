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MEB'in 13 bin yeni okul binası için bağış kampanyası başladı

Hayırseverler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde dün başlatılan "Okullardan Yarınlara" kampanyası kapsamında ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek- Okul yaptırmak isteyenler, il milli eğitim müdürlükleri ile irtibata geçecek, diğer yardımlar ise Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığı banka hesap numarasına yatıracak- Bağışlar, depremde öncelikli bölgelere ve katma değeri yüksek projelere yönlendirilecek
 25 Şubat 2020 11:22
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MEB'in 13 bin yeni okul binası için bağış kampanyası başladı

- Türkiye genelinde ihtiyaç duyulan 13 bin yeni okul binasının yapımına ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarına katkı vermek isteyen hayırseverler, "Okullardan Yarınlara" kampanyası kapsamında ayni ve nakdi yardım yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesindeki "Okullardan Yarınlara" eğitime destek programı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda dün başlatıldı.

Programda, iş dünyasının önde gelen isimleri, eğitimin bir millet ödevi olduğu ve "yarınların inşası için ben de varım" anlayışıyla eğitimde daha güçlü bir fiziki alt yapı için bir araya geldi.

"Okullardan Yarınlara" eğitime destek programında iş insanlarının eğitim bağışlarının depremde öncelikli bölgelere ve katma değeri yüksek projelere yönlendirilmesi için özel bir çalışma yapıldı.

Programla eğitime yapılan veya yapılacak nakdi ya da ayni desteklerin ihtiyaç analizlerine uygun şekilde tasarlanması ve yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programda hayırseverleri kampanyaya "İmkanı olan her vatandaşımız sadaka-i cariye olarak dilediği yerde, ister derslik, ister okul şeklinde katkıyla bu kampanyaya iştirak edebilir." sözleriyle davet etti.

Kampanyaya okul yaptırarak destek olmak isteyen hayırseverler, il milli eğitim müdürlüklerine başvuru yapabilecek. İl milli eğitim müdürlükleri, il genelinde, ihtiyaç duyulan okulların yerleri konusunda hayırseverlere bilgi verecek.

Hayırseverler, eğitimde fiziki alt yapıyı güçlendirmek için kampanyaya herhangi bir limit olmadan nakdi yardımlarını Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığı'na ait Merkez Bankası'nın TR 0200 0010 0100 0003 5015 4035 IBAN numaralı hesaba bağış yapabilecek.

- Ayni yardımlar

MEB'in belirlediği kriterler çerçevesinde 12 veya 24 derslikli okul yaptırmak isteyen hayırseverler, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunarak ayni yardımlarını gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, eğitim materyali ve okul teçhizatlarına ilişkin ayni yardımlar ise tutanak karşılığında doğrudan okulun idaresi aracılığıyla yapılabilecek.

- 13 bin yeni okul ve deprem için güçlendirme gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye'de 18 milyonu aşkın öğrenci, sayıları 70 bini bulan eğitim kurumlarında eğitim görüyor, özel eğitim kurumları ve diğer eğitim öğretim birimleriyle bu sayı 86 bine kadar çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığının bunlara ilave olarak 21 bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca mevcut okulların bir kısmında da depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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