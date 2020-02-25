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Domuz gribi tedavisi gören Nilüfer'den bir üzücü haber daha

Domuz gribi tedavisi gören Nilüfer'in akciğerinde de mantar enfeksiyonu meydana geldiği teşhis edildi.
 25 Şubat 2020 11:23
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Domuz gribi tedavisi gören Nilüfer'den bir üzücü haber daha

Daha önce meme kanseriyle savaşan ve hastalığı yenmeyi başaran Nilüfer, geçtiğimiz ocak ayında da domuz gribi teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı.

Daha sonra yapılan tetkik ve testlerde sanatçıya akciğerde üreyen 'Aspergillus' (mantar enfeksiyonu) teşhisi konuldu. Aspergillus'a domuz gribi hastalığının, sanatçının alerjik bir yapısı olmasının ve buna yönelik kullandığı ilaçların yol açtığı düşünülüyor.

Akciğerdeki mantar enfeksiyonları tamamen yok olabilen, ancak uzun tedavi gerektiren bir rahatsızlık.

Bu nedenle Nilüfer, evinde dinleniyor. Sevenleri için bir açıklama yapan sanatçı, "Rahatsızlığım süresince bana moral veren, sevgilerini ve güzel dileklerini yollayan dostlarıma, sevenlerime ve takipçilerime çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok kıymetli. Umarım yaz başında yine yeni yeniden iyileşmiş olarak karşınızda olacağım" dedi.

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