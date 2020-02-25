Ersun Yanal bırakma şartını açıkladı!
|25 Şubat 2020 11:34
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Fenerbahçe'de derbi mağlubiyeti sonrasında yaşanan krizin faturası taraftarlar tarafından teknik direktör Ersun Yanal'a kesilse de yönetim henüz bu konuda bir adım atmış değil.
Sarı-lacivertli yönetimde derbiden sonra hoca değişikliği yapılmaması fikri ağırlıkta olsa da son sözü başkan Ali Koç söyleyecek. Ani reaksiyonlar göstermek istemeyen Fenerbahçe'nin 1 numarası, derbi mağlubiyetinin yankıları son bulur bulmaz, harekete geçecek.
"TAZMİNATIM OLMADAN ASLA"
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Ersun Yanal'ın istifa ettiği yönünde iddialar öne sürüldü.
Ancak deneyimli çalıştırıcının istifayı aklının ucundan bile geçirmediği ve kontratını tamamlamaya kararlı olduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yakın çevresine tazminatını almadan ayrılmayacağını söylediği ifade edildi. Ersun Yanal, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde de benzer bir olay yaşandı ve deneyimli teknik adam 11 milyon TL'lik tazminatını alarak bordo-mavili kulüpten ayrıldı.
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