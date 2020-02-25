Savunma sanayisinin inovasyon üssünde mühendis sayısı artacak

- Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, bugüne kadar 1763 yerli ve milli Ar-Ge projesini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Teknoparkımızda yüksek teknoloji üreten şirketlerde ve girişimci gruplarında çalışan 5 bin 392 nitelikli Ar-Ge çalışanı bulunuyor. 2021 yılı başlarında inşaatının tamamlanarak faaliyeti alınmasıyla birlikte yerleşkemizde istihdam ettiğimiz Ar-Ge mühendisi sayısı 9 bini geçecek." dedi.

Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoparkların; üniversite-sanayi-kamu iş birlikleri çerçevesinde, firmaların Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirildiği merkezler olarak hizmet verdiğini ve ülkelerin ekonomik olarak kalkınmasında büyük bir rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'nin akıl ve bilim temelli medeniyet inşasına destek veren bir kurum oldukları için gurur duyduklarını ifade eden Topçu, "İnanıyorum ki İstanbul surlarını yıkan Şahi Topu bugün olsa teknoparkımızdan çıkardı. Aynı şekilde İstikbal göklerdedir hedefini gerçekleştirecek firmalar da bizim kampüsümüzde yer alıyor." dedi.

Teknopark İstanbul'un Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ortaklığında kurulduğunu hatırlatan Topçu, teknoparkta, savunma sanayisi başta olmak üzere 6 odak sektörde yüksek katma değerli teknoloji geliştiren şirketlere ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Topçu, devamla şunları kaydetti:

"Bu şirketlerin ülke ekonomimizi güçlendirecek ürünler geliştirmelerini sunduğumuz altyapı imkanları ve hizmetlerle destekliyoruz. Bunun yanında Teknoloji Transfer Ofisi'miz ve odak alanlarda kurulu 4 kümelenmemizle de şirketlerin ürettikleri ürünleri ticarileştirmelerine ve aynı alanda iş yaptıkları şirketlerle bir araya gelerek ortak bir sinerji ortaya çıkarmalarına destek oluyoruz. Şu anda teknoparkımızda ASELSAN, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Roketsan, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), BMC Power gibi ana yüklenicilerden Aspilsan, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes gibi yüksek teknoloji üreten şirketlerde ve girişimci gruplarında çalışan 5 bin 392 nitelikli Ar-Ge çalışanı bulunuyor. Türk savunma sanayisinin inovasyon merkezi olma vizyonuyla hareket ettiğimiz teknoparkımızda şu anda 200 bin metrekarelik alanda 312 yerli ve yabancı şirket yer alıyor. Bugüne kadar 1763 yerli ve milli Ar-Ge projesi gerçekleştirdik."

- "Erdoğan'ın ziyareti bizim için tarihi bir andı"

Bilal Topçu, Teknopark İstanbul'un 2019 yılında birçok alanda yükselişe geçtiğini, pek çok başarılı projeye imza attıklarını söyledi. Teknopark İstanbul'un 3. etap yapılarının temellerinin atıldığını aktaran Topçu, Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge Merkezi'nin tamamlandığını, ASELSAN, BASF ve Armelsan firmalarının arazi tahsis sözleşmelerinin de yapıldığını anlattı.

Yıl içerisinde strateji çalıştayı yaptıklarını belirten Topçu, Türkiye'de ilk defa siber güvenlik fikir yarışması organize ettiklerini bildirdi.

Topçu, 2020'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanını teknoparkta ağırlayarak başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"2. etap binalarımızın da açılışını gerçekleştirdiğimiz bu özel günde sayın Cumhurbaşkanımız, Teknopark İstanbul'da Ar-Ge faaliyetleri yürüten şirketlerle bir araya geldi. Onlardan projelerini dinledi, başta savunma sanayi olmak üzere, havacılık/uzay ve denizcilik sektörlerinde yüksek teknoloji ürünlerinin sergilendiği alanı devlet erkanıyla birlikte gezdi. Bizim için tarihi bir andı.

2020, aslında bizim için çok önemli bir yıl, zira 10. yılımızı kutluyoruz. Bu çerçevede büyük atılımlar gerçekleştireceğimiz projeler üzerinde çalışıyoruz. Özellikle bulunduğumuz Marmara Bölgesi'nde OSB'ler, TÜBİTAK ve Gebze Teknik Üniversitesi, Türk Standardları Enstitüsü arasında tanımladığımız 'teknoloji üçgeninin' gelişmesi için önemli adımlar atacağız. Çünkü biz Marmara Bölgesi'nin savunma sanayimiz ve ülkemiz için kritik olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgede hayata geçirilecek güçlü iş birlikleri fırsatları bulunuyor. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, bu bölgede GSYH'nin yüzde 62'si üretiliyor. Ülke nüfusunun yüzde 44'ü de burada yaşıyor. Yine 71 üniversitede 1,9 milyon lisans ve 400 bin kadar yüksek lisans öğrencisi bu bölgede eğitim görüyor. Toplam 325 OSB'nin yüzde 30'u, 50 bini aşan OSB sanayi kuruluşunun yüzde 50'si, istihdamın da yaklaşık yüzde 60'ı bu bölgede bulunuyor. Her zaman tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu İstanbul'un da içerisinde bulunduğu bu bölgenin coğrafi ve jeopolitik gücüne çok inanıyoruz. Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul, gelecek dönemde Türkiye'nin savunma sanayisini ve buna entegre olarak tüm sektörlerini şaha kaldıracak bir konumda bulunuyor. Biz de 2020 vizyonumuzu bu bilinçle oluşturduk ve bu noktada çok güçlü çalışmalara imza atacağız."

- Teknopark içindeki inovasyon merkezleri bir bir açılıyor

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Topçu, 2020 yılında, 3. etap yapılardan A blok inşaatını tamamlamış olacaklarını, 32 bin 407 metrekare alanda inşa edecekleri yeni binanın, kuluçka merkezi ve Ar-Ge ofislerinin bulunduğu 2 ayrı kanada sahip olacağını anlattı.

Blok içerisinde kuluçka şirketlerinin kullanımına sunulmak üzere laboratuvarlar ve prototip atölyeler tasarlandığını aktaran Topçu, "2021 yılının başlarında inşaatının tamamlanarak faaliyeti alınmasıyla birlikte yerleşkemizde istihdam ettiğimiz Ar-Ge mühendisi sayısı 9 bini geçecek. Bununla birlikte Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge Merkezi, Maltepe Üniversitesi Ar-Ge Merkezi, BASF İnovasyon Merkezi'nin de 2020 yılında açılacak olması hasebiyle Teknopark İstanbul için 2020, çok hızlı bir büyümenin yaşanacağı bir yıl olacak. 2020'de kendi binalarımız ve arazi tahsisleriyle birlikte yaklaşık 100 yeni firmaya ev sahipliği yapmayı böylece firma sayımızı 400'ün üzerine çıkarmayı planlanıyoruz." diye konuştu.

- "Onlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz"

Bilal Topçu, Cube Incubation'da Ar-Ge çalışmalarına başlayan ve çıktılarını sermayeye dönüştürerek önemli yatırımlar alan şirketlerin bulunduğunu, bu şirketlerin Türkiye'nin milli teknoloji unicorn'ları olarak kabul edilebileceğini söyledi.

Laboratuvar ortamında elmas üretimi gerçekleştiren Appsilon isimli firmanın, Türkiye'yi dünyada bu üretim teknolojisine sahip 4 ülkeden biri yaptığını söyledi.

Bu ürünlerin mücevher, savunma sanayisi, elektronik, kuantum ve uzay gibi stratejik önemi olan alanlarda kullanıldığını anlatan Topçu, şöyle konuştu:

"Dünyada yapay elmas üretimi yapan 6. şirket olan Appsilon, bizim için oldukça önemli bir şirket. Onlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar 2,5 milyon avro yatırım aldılar ve 2019 yılı ciroları 50 bin avroyu aştı. Gelecek vadeden bir diğer önemli şirketimiz ise Türkiye'nin en iyi insurtech şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen B2B Metric AI. Türkiye'de yapay zeka tabanlı yazılımların ve çözümlerin sigortacılık ve finans sektörü odağında ürünleştirilmesinde öncü bir rol oynayan B2Metric AI, 2019 yılında Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı Pilot'a seçilen 9 girişim arasında yer alıyor. Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı 12. dönemine seçilerek ABD'ye gitme fırsatı da yakalayan girişim özellikle finans, sigortacılık ve perakende sektörlerindeki şirketlerin yapay zeka teknolojilerini kullanarak satış, müşteri ve resim verilerini anlamlandırmasına, optimize etmesine ve tahminleme yapmasına olanak sunuyor."

Sağlık bilimleri alanında faaliyet gösteren ve girdiği pek çok yarışmadan ödülle dönen ELAA Teknoloji'nin başarısına da değinen Topçu, "ELAA Teknoloji 3 Boyutlu Akciğer Navigasyon Sistemi, şüpheli akciğer lezyonlarının tomografi çekilirken teşhis edilmesini ve doktora bilgi verilmesini sağlıyor. Bulut tabanlı çalışan sistem, doktorun bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerini eklemesiyle hastaya özgü hava yolu ve damar yolu haritalarını çıkarabiliyor. Daha sonra doktor gitmek istediği bölgeyi seçtiğinde sistem, bu noktaya en kısa ve en güvenli rotayı çiziyor ve ilgili noktadan kesin tanı alınmasını sağlayacak koordinat sistemini ve navigasyonu doktora sunuyor. Sistem şüpheli lezyonların erken teşhisinde yüzde 100'e yakın oranda doğruluk sağlıyor. Ürün, doktorların akciğer tomografisinde görülen şüpheli kitleye endoskopi ile en kısa ve doğru yoldan ulaşmasını sağlayan bir algoritma sunuyor." şeklinde konuştu.

- "Kuluçka merkezimizden mezun olan girişimci sayısı 200'ü aştı"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Topçu, ev sahipliği yaptığı girişimcilere uluslararası standartlarda fırsatlar sunan Cube Incubation isimli kuluçka merkezlerinin çalışmalarına ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Derin teknoloji tabanlı projeler geliştiren girişimlerin yer aldığı Cube Incubation, faaliyete geçtiği günden bugüne, alanlarında geliştirdikleri teknolojilerle dünya genelinde takip edilen ve yatırım alan start up'lara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. Cube Incubation, şu anda inovatif ve derin teknoloji tabanlı iş fikirleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürüten 95'i aşkın girişimci grubuna ev sahipliği yapıyor. 2019'da 61 girişimciyi kabul eden merkez, 20 girişimi de mezun etti. Bugüne kadar kuluçka merkezimizden mezun olan girişimci sayısı 200'ü aştı. Bu 200 girişimcimizden 70 tanesi Ar-Ge firması olarak teknoparkımızda devam ediyor. Bu başarı oranı ile gurur duyuyoruz. Dünyada ve ülkemizde bu oranın yüzde 5-10 arasında olduğunu söyleyebiliriz."

Topçu, teknoparkların devlet teşviklerinden çok fazla yararlandığını, burada verilen teşviklerin doğru kullanılmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Doğru işe doğru yatırım yapıldığında hem şirketlerin başarıya ulaştığını hem de teknoparkların bu başarıların gururunu paylaştığını ifade eden Topçu, "Benim Teknopark ekosistemine tavsiyem; verilen destekleri şirketlere en doğru şekilde anlatmaları ve o desteğe en uygun şirketleri belirleyerek ilerlemeleri. Diğer yandan şirketleri kümelenmeler ve teknoloji transfer ofisleriyle (TTO) desteklemek de çok önemli. Şirketlere yol gösterici olmak, teknopark yönetimlerinin önemli bir sorumluluğudur." dedi.