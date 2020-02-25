Bakan Soylu, 81 ilin vali yardımcılarıyla bir araya geldi

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? Dolar dün gün içinde 6,16 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL, bugüne 6,12 seviyelerinde başladı. Kur şu dakikalarda 6,08'de işlem görüyor. Euro/TL de geçen hafta 6,61'e çıkmasının ardından bu sabah 6,59'da seyrini sürdürüyor.