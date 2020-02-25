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Fırat Çakıroğlu'nun katiline verilen çifte müebbet onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu öldüren Nurullah Semo'ya "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından iki kez müebbet hapis cezası veren istinaf kararını onadı
 25 Şubat 2020 11:52
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Fırat Çakıroğlu'nun katiline verilen çifte müebbet onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu öldüren Nurullah Semo'ya "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından iki kez müebbet hapis cezası veren istinaf kararını onadı.

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmıştı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Semo hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ise 15 yıl hapis cezası verilmişti.

Bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Semo'ya verilen "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını yerinde bulmuş, "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından 15 yıl hapis cezasını ise kaldırmıştı. Daire, sanığın, "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesine karar vermişti.

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükmün de temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

- "PKK'nın Ege Üniversitesindeki eylemlerine açıkça karşı çıkardı"

Daire, Bölge Adliye Mahkemesinin kararını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, olayın meydana geldiği Ege Üniversitesi kampüsünde yer alan ve daha önce etkisiz hale getirilen bir teröristin adının verildiği sözde "Hozan Serhat Alanı" şeklinde nitelendirilen bölgenin süreklilik arz edecek şekilde silahlı terör örgütünün eylem ve propagandasına sahne olduğu, maktulün olay öncesinde PKK silahlı terör örgütünün Ege Üniversitesindeki eylem ve faaliyetlerine açıkça karşı çıkıp tepki göstererek bu yönde basın açıklaması yaptığı aktarıldı.

Sanığın önceden silahlı bölücü terör örgütü PKK-Kongra/Gel sempatizanı olduğu belirtilen kararda, üniversitede bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması ve sempatizanları tarafından düzenlenen eylemlere katılan sanığın, üniversitede oluşan gruplaşmalarda örgüte sempati duyanların yanında yer aldığı ifade edildi.

Kararda, örgüt sempatizanlarının kurduğu alanda bulunan, okulda kendilerini ülkücü olarak adlandıran öğrenci grubuyla zaman zaman cebir şiddete ve tehdide yönelik olaylara katılan sanığın, olay günü de daha önce aralarında hiçbir kişisel husumet bulunmayan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun vücudundaki hayati bölgelerini hedef alarak vurduğu bıçak darbeleri sonucu ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi.

Sanığın PKK silahlı terör örgütünün amaç ve faaliyeti doğrultusunda bu eylemi gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı vurgulanan kararda, yapılan yargılama sonunda "sanığın üyesi bulunduğu silahlı terör örgütünün, devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olarak vahamet arz eden olayları gerçekleştirdiği, sanığın eyleminin amaç suçun işlenmesi doğrultusundaki örgütsel bağlılık ve ülke genelindeki organik bütünlüğüne göre amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte olduğu" şeklindeki gerekçeler nedeniyle suç vasfının doğru tayin edildiği kaydedildi.

Kararda, sanığın kasten öldürme suçunun da sabit olduğu belirtilerek, bu nedenlerle Bölge Adliye Mahkemesi hükümlerin onanmasına karar verildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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