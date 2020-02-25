20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından 20 bin sözleşmeli öğretmen alım mülakat sonuçlarını açıklandığını duyurdu. Memurlar.net forumunda paylaşılan bilgilere göre, MEB sözlüde adaylara KPSS puanlarının aynısını verdi, puanları yuvarladı
|25 Şubat 2020 12:03
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.
Sonuçları e-Devlet Kapısı'ndan öğrenmek için tıklayınız
Adaylar memurlar.net formunda sözlü sınav sonuçlarını değerlendiriyor. Bu değerlendirmelere göre, sözlü sınav puanları, adayların KPSS puanlarına yuvarlanmıştır.
Memurlar.net forumunda yapılan değerlerlendirmeler için Tıklayınız
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