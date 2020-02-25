Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.172,00 lira oldu
|25 Şubat 2020 12:46
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.172,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|332,00
|332,20
|326,40
|326,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.188,00
|2.209,00
|2.151,00
|2.172,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|303,00
|307,00
|298,00
|302,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.138,00
|2.158,00
|2.102,00
|2.122,00
|Yarım Ziynet
|1.069,00
|1.079,00
|1.051,00
|1.061,00
|Çeyrek Ziynet
|535,00
|540,00
|526,00
|531,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dolar ve gram altın yeniden yükselişte
25 Şubat 2020 13:30
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
25 Şubat 2020 13:16
|Gün ortasında dolar tekrar yükselişe geçti
25 Şubat 2020 12:01
|Borsa, güne yükselişle başladı
25 Şubat 2020 10:01
|Dolar güne sert düşüşle başladı
25 Şubat 2020 09:37
|Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı... İşte düşüş nedeni
25 Şubat 2020 09:34
|Altın fiyatları neden artıyor? En kapsamlı analiz!
24 Şubat 2020 22:44
|Altın yedi yılın zirvesinde, petrol düştü
24 Şubat 2020 20:26
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
24 Şubat 2020 18:25
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
24 Şubat 2020 17:24