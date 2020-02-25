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İkinci el otoda güvenli ödeme sistemine bir banka daha dahil oldu

VakıfBank, ikinci el araç alım satımında, noterlerdeki tescil ve ödeme sürecini güvence altına alan ödeme sistemine uyum sağlıyor
 25 Şubat 2020 13:08
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İkinci el otoda güvenli ödeme sistemine bir banka daha dahil oldu

VakıfBank, ikinci el araç alım-satımında tescil ve ödeme sürecinde yaşanabilecek endişeleri ortadan kaldıran ve TNB tarafından uygulamaya konulan projeye dahil oldu. 'Güvenli Araç Satış Sistemi' ile ödeme ve tescil işlemi artık VakıfBank güvencesine alınıyor. Böylelikle satıcı, noter tarafından alıcıya araç tescil edildiğinde bedelin hesabına geçeceğini, alıcı da araç tescili gerçekleşmeden bedelin satıcıya aktarılmayacağını bilerek rahat ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Verimlilik, hız ve güvenden ödün vermeden müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi ürün ve uygulamalar geliştiriyoruz. Bu yaklaşımla Türkiye Noterler Birliği ile Aralık 2019'da dijital alanda gerçekleştirdiğimiz uyumun ardından, ikinci el araç alım satımında yaşanan bazı endişeleri ortadan kaldıran yeni bir işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çapındaki tüm noterlerde kullanılan GASS sayesinde, alıcının da satıcının da içi rahat olacak. Bankamızın ve TNB'nin sistemleri tescil ve ödeme sürecini uyumlu bir şekilde gerçekleştirecek. Güven sorununu çözmesinin yanı sıra sistem, nakit taşıma ve sayma gibi sorunları da ortadan kaldıracak" dedi.

İkinci el araç alım satımında günlük 30 bin civarında işlem gerçekleştiğine dikkat çeken Üstünsalih, GASS kullanımının hızla yaygınlaşacağını belirtti. Üstünsalih, "Sistemi kullanmak için Bankamız müşterisi olsun ya da olmasın noterdeki tescil işleminin gerçekleşmesiyle alıcı adına, satıcı lehine ödeme gerçekleştiriliyor. Bu sistemle noterlerimizin de işlem hızının artıp yoğunluklarının azalmasına yardımcı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.
DHA
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