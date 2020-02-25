1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün askerlerden sorumlu 'mahrem imamı' yakalandı

Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu öne sürülen şüpheli, Tokat'ın Niksar ilçesinde gözaltına alındı
 25 Şubat 2020 13:11
Yazdır
FETÖ'nün askerlerden sorumlu 'mahrem imamı' yakalandı

Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu öne sürülen şüpheli, Tokat'ın Niksar ilçesinde gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı verilen ve örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu iddia edilen Y.K. jandarma ekiplerince Niksar ilçesinde yakalandı.

Salıpazarı ilçesinde görevliyken meslekten ihraç edilen veteriner Y.K'nin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen şüpheli emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' operasyonunda 2 tutuklama
25 Şubat 2020 13:53		 DEAŞ elebaşının akrabası olan 2 sanığa hapis
25 Şubat 2020 13:14
Antalya'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
25 Şubat 2020 12:53		 Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda cinayeti davası Nisan'a ertelendi
25 Şubat 2020 12:52
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savunmalar tamamlandı
25 Şubat 2020 12:44		 FETÖ sanıkları eski hakim ve savcı çifte hapis cezası
25 Şubat 2020 12:43
Diyarbakır'da oturma eylemine bir aile daha katıldı
25 Şubat 2020 12:23		 FETÖ'yü aktif hale getirmeye çalışan 26 sanığa iddianame
25 Şubat 2020 12:20
Fırat Çakıroğlu'nun katiline verilen çifte müebbet onandı
25 Şubat 2020 11:52		 Manisa'da FETÖ'nün emniyet ve TSK yapılanma operasyonu: 9 gözaltı
25 Şubat 2020 11:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:56 - Meteorolojiden iki bölgeye çığ uyarısı13:53 - FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' operasyonunda 2 tutuklama13:48 - Türkiye'de Coronavirüs için maske takmaya başlamak gerekiyor mu?13:46 - Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı13:43 - TEM Bahçeşehir'de 'kazaya bakma' kazası13:39 - İran'da Korona virüsünden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi13:35 - Okulda ilaçlama sırasında 17 öğrenci zehirlendi13:31 - Van'daki depremzedeler için kaynak aktarıldı13:30 - Dolar ve gram altın yeniden yükselişte13:29 - 5 milyon şirket 'korona virüs' riski altında
13:25 - 'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi13:18 - THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı13:16 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:14 - DEAŞ elebaşının akrabası olan 2 sanığa hapis13:12 - İran'da, 'Evinizden çıkmayın' çağrısı yapıldı13:11 - FETÖ'nün askerlerden sorumlu 'mahrem imamı' yakalandı13:08 - İkinci el otoda güvenli ödeme sistemine bir banka daha dahil oldu13:00 - İdlib'de 15 tonluk zırhlı araç ile 45 tonluk tank karşı karşıya geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı... İşte düşüş nedeni
Erdoğan'dan Fox TV'ye sert tepki
Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama
THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
Tarım Bakanlığı'na personel alımında süreç başladı
Kılıçdaroğlu: Çok yakın zamanda iktidar olacağız
Soylu, 'Arka Sokaklar'ın Bekçi kısmını paylaşımı
Adliyede Zabıt Katibi sapık çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazartesi diyete başlamak 3
erling haaland 1
24.02.2020 gram altin fiyatları 6
halil umut meler 4
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 1
ortalığı karıştırmak 2
medipol başakşehir 1
elmalı pasta 1
absürt 1
kürk mantolu madonna 3
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Sıhhat Projesi Kapsamında 3 Personel Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK Gölcük Bakım Onarım Engeli İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Ankara Nallıhan SYDV Personel Alım İlanı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 79 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam