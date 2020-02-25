FETÖ'nün askerlerden sorumlu 'mahrem imamı' yakalandı
Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu öne sürülen şüpheli, Tokat'ın Niksar ilçesinde gözaltına alındı
|25 Şubat 2020 13:11
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Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu öne sürülen şüpheli, Tokat'ın Niksar ilçesinde gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı verilen ve örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu iddia edilen Y.K. jandarma ekiplerince Niksar ilçesinde yakalandı.
Salıpazarı ilçesinde görevliyken meslekten ihraç edilen veteriner Y.K'nin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen şüpheli emniyete götürüldü.
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