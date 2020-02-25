İran'da, 'Evinizden çıkmayın' çağrısı yapıldı
|25 Şubat 2020 13:12
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Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.
Dünya genelinde toplam ölü sayısı ise 2 bin 707'ye yükseldi.
Yeni tip corona virüsü, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 15, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlarına evinizden çıkmayın çağrısında bulundu.
IRAK'TAN 5 ÜLKEYE YASAK
Corona virüsünün sıçradığı son ülkelerden Irak yeni önlemleri açıkladı.
Bağdat yönetimi Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya ve Singapur'dan ülkeye girişleri yasakladı.
Irak Sağlık Bakanlığı ayrıca salgının görüldüğü Necef kentine acil durumlar dışında gidilmemesi uyarısını yaptı.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİDE CORONA VİRÜSÜ GÖRÜLDÜ
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Covid-19'a rastlandı. Ailenin kentte bir hastanede karantina altına alındığı belirtildi.
Irak'ın Necef kentinde de dün İranlı bir öğrencide yeni tip corona virüsü görüldüğü bildirilmişti.THY uçağında korona virüs şüphesi... 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
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