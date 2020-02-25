İran'da, 'Evinizden çıkmayın' çağrısı yapıldı

Çin'de başlayan corona virüsü salgınında ölü sayısı 2 bin 707 oldu. Virüs taşıyan vaka sayısı da 80 bin 150'ye yükseldi. Ölümlerin 2 bin 563'ü hastalığın ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde yaşandı. Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ise ölü sayısı 15'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yaptı. Irak ise kapılarını salgının görüldüğü beş ülkeye kapattı. THY ise Tahran uçuşları hariç İran'a yönelik tüm seferleri 10 Mart'a kadar durdurduğunu duyurdu.

İran'da, 'Evinizden çıkmayın' çağrısı yapıldı Çin'de başlayan corona virüsü salgınında ölü sayısı 2 bin 707 oldu. Virüs taşıyan vaka sayısı da 80 bin 150'ye yükseldi. Ölümlerin 2 bin 563'ü hastalığın ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde yaşandı. Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ise ölü sayısı 15'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yaptı. Irak ise kapılarını salgının görüldüğü beş ülkeye kapattı. THY ise Tahran uçuşları hariç İran'a yönelik tüm seferleri 10 Mart'a kadar durdurduğunu duyurdu. 25 Şubat 2020 13:12 Devamını gör