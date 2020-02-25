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İran'da, 'Evinizden çıkmayın' çağrısı yapıldı

Çin'de başlayan corona virüsü salgınında ölü sayısı 2 bin 707 oldu. Virüs taşıyan vaka sayısı da 80 bin 150'ye yükseldi. Ölümlerin 2 bin 563'ü hastalığın ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde yaşandı. Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ise ölü sayısı 15'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yaptı. Irak ise kapılarını salgının görüldüğü beş ülkeye kapattı. THY ise Tahran uçuşları hariç İran'a yönelik tüm seferleri 10 Mart'a kadar durdurduğunu duyurdu.
 25 Şubat 2020 13:12
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İran'da, 'Evinizden çıkmayın' çağrısı yapıldı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde toplam ölü sayısı ise 2 bin 707'ye yükseldi.

Yeni tip corona virüsü, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 15, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlarına evinizden çıkmayın çağrısında bulundu.

IRAK'TAN 5 ÜLKEYE YASAK

Corona virüsünün sıçradığı son ülkelerden Irak yeni önlemleri açıkladı.

Bağdat yönetimi Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya ve Singapur'dan ülkeye girişleri yasakladı.

Irak Sağlık Bakanlığı ayrıca salgının görüldüğü Necef kentine acil durumlar dışında gidilmemesi uyarısını yaptı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİDE CORONA VİRÜSÜ GÖRÜLDÜ

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Covid-19'a rastlandı. Ailenin kentte bir hastanede karantina altına alındığı belirtildi.

Irak'ın Necef kentinde de dün İranlı bir öğrencide yeni tip corona virüsü görüldüğü bildirilmişti.

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Memurlar.Net
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