'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi
|25 Şubat 2020 13:25
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TIR şoförlüğü yapan D.T., yüksek ateş şikayetiyle dün saat 15.00 sıralarında Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan D.T., İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle gözlem altına alındı. Prosedür gereği bulaşıcı hastalığın kuluçka dönemi olan 14 günlük süreyle gözlem altında tutulacağı öğrenilen şoförden alınan numuneler, test için Ankara'ya gönderildi.
MÜDAHALE EDENLERİN KIYAFET VE MALZEMELERİ İMHA EDİLDİ
Acil serviste D.T.'ye müdahale eden sağlık ekiplerinin giysi ve malzemeleri, hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle yakılarak imha edildi. Ankara'ya gönderilen numune incelemesinin perşembe gününe kadar sonuçlanacağı belirtilirken, yapılacak testlerle virüsün D.T.'ye bulaşıp bulaşmadığı ortaya çıkacak. Özel odada gözlem altında tutulan ve kimseyle görüştürülmeyen D.T.'nin genel sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.
Öte yandan D.T.'nin gözlem altında tutulduğu Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gelen bazı kişilerin maskeyle, bazılarının kıyafetleriyle, bazı kadınların ise tülbentleriyle ağızlarını kapatarak, önlem aldıkları görüldü.THY uçağında korona virüs şüphesi... 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
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