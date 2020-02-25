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5 milyon şirket 'korona virüs' riski altında

Çin'de ortaya çıktığı günden beri tüm dünyayı alarma geçiren korona virüsünün ekonomiye olası etkilerini değerlendiren bir rapor açıklandı. Virüsün ekonomik etkisinin iki senaryoya göre analiz edildiği raporda, içerisinde Fortune 1000'de yer alan 938 küresel devin yer aldığı en az 5 milyon şirketin virüsün etkilediği bölgede tedarikçisinin bulunması dolayısıyla risk altında olduğuna dikkat çekildi.
 25 Şubat 2020 13:29
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5 milyon şirket 'korona virüs' riski altında

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü Çin ekonomisini olduğu kadar dünya ekonomisini de tehdit eder boyuta ulaştı. Çin'in ekonomik olarak en aktif bölgelerinden biri olan Hubei'de ortaya çıkan virüs dolayısıyla, üretim hatları geçici olarak durdu. Bu durum, küresel arz zincirinde büyük aksamaların yaşanmasına, küresel piyasalarda risk iştahının düşmesine ve altın gibi güvenli limanlara yönelik ilginin artmasına neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası acil durum ilan ettiği virüsün, yayılma riskinin yanı sıra arz zincirini ve küresel ekonomiyi bundan sonra nasıl etkileyeceği önemli bir soru işareti olarak öne çıkıyor.

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Virüs, satış gelirleri 2 trilyon doları bulan 17 bin şirketi doğrudan ilgilendiriyor

Dun & Bradstreet tedarik zinciri verilerine dayanarak hazırladığı raporu, bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 49 bin işletmenin başta Hong Kong olmak üzere, Amerika, Japonya, Almanya gibi dünyanın önde gelen ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin iştirakleri veya şubeleri olduğunu gösteriyor. Dun & Bradstreet raporunda, virüsten etkilenen bölgeye en fazla bağımlı olan ülkelerin başında Amerika'nın geldiği onu Japonya, Almanya, İngiltere ve İsviçre'nin takip ettiğine dikkat çekiliyor. Rapora göre, corona virüsünün etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği bölgede 17 bin şirketin merkezi bulunuyor. Hong Kong, ABD, İspanya, Almanya ve İngiltere menşeli bu şirketlerin toplam çalışanlarının sayısı en az 1 milyon düzeyinde. Virüsün yarattığı risk altında kalan bu şirketlerin, toplam küresel satış gelirleri ise 2 trilyon dolar civarında.

Birinci derecede tedarikçisi bu bölgede olan şirketlerin büyük kısmını, Amerikan şirketleri oluşturuyor. Virüsün etkili olduğu bölgede birinci derecede tedarikçisi olan şirketlerin yüzde 92'si Amerikan şirketleri. Amerika'nın yanı sıra Kanada, İngiltere, Rusya ve İsveç merkezli şirketlerin virüsün etkilediği bölgede birinci derecede tedarikçisi bulunuyor. Dun & Bradstreet raporunda, bu şirketlerin tedarik zincirinde ortaya çıkan aksamaları en aza indirmek için virüsten etkilenmeyen başka bölgelerdeki veya farklı ülkelerdeki tedarikçilere yönelebileceğine dikkat çekiliyor.

En çok dayanıklı mallar sektörü risk altında

Çin'de virüsün etkilediği bölgede birinci derecede tedarikçisi olan sektörlerin başında ise dayanıklı mallara ilişkin toptan ticaret sektörü geliyor. Virüsün etkilediği bölgede tedarikçisi olan şirketlerin yüzde 17,8'i dayanıklı malların toptan ticareti sektöründe yer alıyor. Bunların yüzde 10,6'sını dayanıklı olmayan malların toptan ticareti, yüzde 4,8'inin perakende ve sınai ve ticari makineler ve bilgisayarlar oluşturuyor.

MEMURLAR.NET
DHA
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