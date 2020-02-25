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Van'daki depremzedeler için kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Bakanlık olarak, bölgede yaşanan mevcut ihtiyaçları gidermek üzere, Van'daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktardık
 25 Şubat 2020 13:31
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Van'daki depremzedeler için kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Van'daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İran'daki deprem nedeniyle Van ve çevresinde depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

"Bakanlık olarak, bölgede yaşanan mevcut ihtiyaçları gidermek üzere Van'daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktardık." bilgisini paylaşan Selçuk, Bakanlık psikososyal destek ekiplerinin vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmek ve gidermek için depremin olduğu ilk andan itibaren bölgede çalışma yürüttüğünü aktardı.

Selçuk, açıklamasında, "4 psikososyal müdahale ekibimiz 15 personeli ile alanda, taziye evlerinde ve hastanelerde vatandaşlarımıza destek sunuyorlar. Bakanlığımız tarafından süreç yakından takip ediliyor. Ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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