Okulda ilaçlama sırasında 17 öğrenci zehirlendi
|25 Şubat 2020 13:35
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Mersin'in Silifke ilçesinde bir okulda yapılan ilaçlama sonrası 17 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sarıcalar Mahallesi'ndeki İlker-Eren Çevik Anadolu Lisesi'nde, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince okulun rögarlarında yapılan ilaçlama sırasında tuvaletlerden duman çıktı. Bu sırada tuvalette bulunan ve dumanı soluyan öğrenciler rahatsızlandı.
Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine, buraya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Rahatsızlanan 17 öğrenci, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda ilaçlama yapıldığı sırada özellikle aralarında astım hastası olan öğrencilerin dumandan etkilendiğini belirtti.
Çiftçi, tedavi altına alınan öğrencilerin sağlıkları konusunda endişelenecek bir durum bulunmadığını ve kısa zamanda hastanelerden taburcu edileceklerini kaydetti.
Öte yandan, AFAD ekiplerince okulda kimyasal madde ölçümü yapıldı.
Yaşanan olay üzerine okulda eğitime 1 gün ara verildi.
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