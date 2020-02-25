TEM Bahçeşehir'de 'kazaya bakma' kazası

Bahçeşehir TEM otoyolunda 6 aracın aracın karıştığı ve 1 kamyon sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kaza alanında ikinci bir kaza daha yaşandı. Kaza yerini izleyen seyir halindeki sürücü aniden fren yapınca 3 araçlık zincirleme bir kaza daha yaşandı.

Olay, saat 11.00 sıralarından meydana geldi. Bir kamyon sürücüsü aracının freni boşalması sonrası bir kamyon ve iki kamyonete çarparak durmuş ve kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılmıştı. Kazanın gerçekleştiği Bahçeşehir TEM otoyolu İstanbul istikametinde kazaya karışan araçlar kaldırılana kadar trafik tek şeritten sağlandı ve trafik yoğunluğu oluştu. Kaza gerçekleştikten yaklaşık yarım saat sonra ise, olayın gerçekleştiği yolun Hadımköy istikametinde yolda kazayı seyreden sürücülerden birinin ani fren yapması sonucu 3 araçlık zincirleme bir kaza daha yaşandı. Trafik burada da durma noktasına geldi. Olay yerindeki polis ve sürücülerin yardımıyla kazaya karışan araçlar yol kenarına çekildi ve trafik açıldı.