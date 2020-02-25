Türkiye'de Coronavirüs için maske takmaya başlamak gerekiyor mu?

Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle can kaybının en fazla yaşandığı ülke İran oldu. İran'da resmi rakamlara göre 95 koronavirüs vakası tespit edildi, virüsten kaynaklanan ölümlerin sayısı ise 15 olarak açıklandı. İran'daki ölümler, Türkiye'de virüsle ilgili kaygıları artırdı.

Peki Türkiye'de virüsle ilgili son durum ne? Neler yapıldı? İşte alınan önlemler:

*Virüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. Konunun, tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.

*Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.

*Önlemler kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti ile direkt uçuşlar 1 Mart tarihine kadar durduruldu. Başlangıçta Çin'den gelen yolcular için hayata geçirilen termal kamera ile tarama uygulaması, 5 Şubat'ta diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

*İran'la sınırlar da 23 Şubat itibarıyla geçici olarak kapatıldı. Uçuşlar ise 10 Mart'a kadar iptal edildi. Sağlık Bakanı Koca aynı gün yaptığı açıklamada, "İran'dan Türkiye'ye yapılacak kara ve demiryolu geçişlerin durdurulduğunu, tüm uluslararası uçuşların tek taraflı ve geçici olarak askıya alındığını, Türkiye'den İran'a gidişlerin ise devam edeceğini" belirtti.

*Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı. Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabiliyor.

VİRÜS BULAŞMASIN DİYE NE YAPMALIYIZ?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, Coronavirüs için de geçerli. Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:

*El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

*Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli. Hasta insanlarla temastan kaçınmalı (mümkünse en az 1 metre uzakta bulunulmalı).

*Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı.

Virüse karşı Türkiye'de maske takmaya başlamak gerekiyor mu?

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek olmadığını belirtiyor. Bakanlık, bu konuda şu tavsiyelerde bulunuyor:

*"Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişilerin ise öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalıyorlarsa ağız ve burnunu kapatması ve mümkünse tıbbi maske kullanması öneriliyor."

Türkiye'den yurtdışına seyahat edecekler ne yapmalı?

Sağlık Bakanlığı'na göre, virüse karşı yapılması gerekenlerin hepsi, yurtdışına seyahat edecekler için de geçerli. Bakanlık bu bilgilere ek olarak şunları da öneriyor:

*Çiğ tüketilen yiyecekler yerine pişmiş yiyecekler tercih edilmeli.

*Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalı.

Çin'de yaşanan salgın nedeniyle Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Şubat ayı başında, Türkiye'den gönderilen, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak ile tahliye edilmişti. Bu uçakla getirilen 42 yolcu ve mürettebat 14 gün boyunca, Ankara'daki Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrol altında tutuldu. Karantina 14 Şubat'ta bitti ve sonuçlar negatif çıktı. Bunun üzerine 42 kişinin tümü taburcu edildi.

İran'daki Türkler ne olacak?

Türk makamları, İran'daki Türk vatandaşlarından ülkelerine dönmek isteyenleri, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Türkiye'ye getiriyor. Sağlık Bakanı Koca, İran'dan dönecek tüm Türk vatandaşlarının 14 gün gözlem altında tutulacağını açıkladı.