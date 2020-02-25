FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' operasyonunda 2 tutuklama
|25 Şubat 2020 13:53
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Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, daha önce askeri okullardan ihraç edilen S.D, İ.Y, R.K.E, S.İ, E.K. ve H.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve İ.Y. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların örgüt evlerinde kaldıkları, kod adı kullandıkları ve örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandıkları belirtildi.
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