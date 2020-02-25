İstanbul'da en fazla trafik kazasının yaşandığı 10 nokta

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkileri bu noktalarda meydana gelen kazaların önlenmesi için çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Emre Şen, "İstanbul'da ölümlü kaza oranı 2016 yılına göre yüzde 60.56 düştü, hedefimiz 0 kaza'' dedi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ''trafik kazalarının azaltılmasında en başarılı il" ödülü verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri 2019 yılında en fazla ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 sıcak nokta ile kaza sayılarını açıkladı.

İşte o kaza noktaları:

Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi TEM Güney Bağlantı Mevkii 17 Kaza

Kadıköy D100 Kozyatağı Mevkii 17 Kaza

Fatih Adnan Menderes Bulvarı Akdeniz Caddesi Kavşağı 15 Kaza

Şişli Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Kavşağı 15 Kaza

Fatih Turgut Özal Caddesi Deniz Abdal Cami Sokak Kavşağı 4 Kaza

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Taksim 360 önü 12 Kaza

Şişli TEM Otoyolu Türk Telekom Arena Mevkii 12 Kaza

Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi Kavşağı 11 Kaza

Ümraniye Alemdağ Yolu Alemdağ Caddesi Kavşağı 10 Kaza

Beşiktaş Muallim Naci Caddesi Alarko önü 10 Kaza