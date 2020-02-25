Ünlü oyuncu Jackie Chan'in de koronavirüse yakalandığı iddia edildi
|25 Şubat 2020 14:27
|Yazdır
Rol aldığı projelerdeki başarısıyla tanınan 65 yaşındaki oyuncu Jackie Chan'in bulundugu ortamdaki bir misafirinda koronavirüsünün tespit edildiği ve Chan'in bu nedenle konuklarla birlikte karantinaya alındığı iddia edildi.
TEDAVİ BULANA PARA VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Jackie Chan, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.
"ÖLÜMLE SAVAŞTIKLARINI GÖRMEK İSTEMİYORUM"
"Bu parayla ilgili değil" diyen Chan, "Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
25 Şubat 2020 15:10
|Kerkük'te okullara koronavirüs tatili
25 Şubat 2020 14:45
|5 milyon şirket 'korona virüs' riski altında
25 Şubat 2020 13:29
|İran'da, 'Evinizden çıkmayın' çağrısı yapıldı
25 Şubat 2020 13:12
|İtalya'da koronavirüs ölenlerin sayısı 7'ye çıktı
25 Şubat 2020 02:15
|Korona virüsü durdurulamıyor... Umman'da da görüldü
24 Şubat 2020 17:49
|Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!
24 Şubat 2020 17:47
|Lavrov: Rusya, Türkiye ile yeni görüşmelere hazırlanıyor
24 Şubat 2020 16:13
|İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
24 Şubat 2020 15:05
|Irak'ta, İranlı öğrencide koronavirüs tespit edildi
24 Şubat 2020 13:34