Valilikten, İstanbullulara fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde fırtına, perşembe günü ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün meteorolojik uyarısına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden verilen bilgiye göre, yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), perşembe günü ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."