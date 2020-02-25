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Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı

TÜRK-İŞ açıkladı: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 257 TL, yoksulluk sınırı 7 bin 353 TL
 25 Şubat 2020 14:36
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Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) araştırmasının 2020 Şubat ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı açlık sınırı şeklinde 2 bin 257,38 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise yoksulluk sınırı olarak 7 bin 353,38 TL olarak belirlendi.

Fiyatlardaki artış çalışanların geçim şartlarını zorluyor. Özellikle yaş sebze ve meyve fiyatlarının mevsim şartlarının da etkisiyle yükselme eğiliminde olduğu görülüyor. Son günlerde dövizde görülen artış, benzine yapılan fiyat ayarlamaları enflasyon beklentisini olumsuz etkiliyor. Küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika kaynaklı jeopolitik gerilimler, Çin'de başlayan salgın hastalık gibi faktörlerin küresel enflasyona dair risklerin arttığı ifade ediliyor. Türkiye'de enflasyon görünümünde son aylarda özellikle baz etkisiyle iyileşme görüldü ancak tek haneye gerileyen tüketici enflasyonu geçen ay yine çift haneli seviyeye geldi.

2020 Şubat ayı sonucuna göre yoksulluk sınırı olarak 7 bin 353,38 TL

TÜRK-İŞ çalışanların geçim şartlarını 33 yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli şeklide "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasıyla ortaya koyuyor. TÜRK-İŞ araştırmasının 2020 Şubat ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı açlık sınırı şeklinde 2 bin 257,38 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise yoksulluk sınırı olarak 7 bin 353,38 TL şeklinde belirlendi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 744,38 TL olarak hesaplandı.
İhlas Haber Ajansı
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