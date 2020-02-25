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İkinci el araç satışlarında rekor bekleniyor

İkinci el araç fiyatları Ocak ayında yıllık bazda yüzde 36 arttı. 2020 yılı ikinci el araç pazarında satış adedi olarak rekor kırılması bekleniyor
 25 Şubat 2020 14:52
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İkinci el araç satışlarında rekor bekleniyor

İkinci el araç fiyatları Ocak ayında yıllık bazda yüzde 36 arttı. 2020 yılı ikinci el araç pazarında satış adedi olarak rekor kırılması bekleniyor.

İkinci el otomobil fiyatlarında 2019 yıl sonundan itibaren yükseliş ivmesi mevcut. Sektör temsilcileri fiyatlarda Ocak'ta yıllık bazda yüzde 36 seviyesinde artış yaşandığını belirtiyor. 2020 yılında ise satış adedi anlamında rekor kırılması bekleniyor.

Bir ikinci el araç satış platformu Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "2020 yılında ikinci el satışta adet anlamında rekor kırılacağını düşünüyorum. 8 milyonlara ulaşan bir ikinci el pazara göreceğiz" dedi.

Ayyıldız, ikinci el otomobili fiyatlarının 2019-2020 yılı Ocak ayında yüzde 36 arttığını ancak anormal bir artışın olmadığını belirterek "Sıfır araç fiyatları düşmedikçe ikinci el fiyatları da düşmeyecek. 2020 yılında ikinci el satışta adet anlamında rekor kırılacağını düşünüyorum. 8 milyonlara ulaşan bir ikinci el pazara göreceğiz" dedi.

İkinci el fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmede bulunan Emre Ayyıldız, "İkinci el fiyatları 2019-2020 Ocak ayı arasında yüzde 36 arttı. İki yılın tamamında ki kur artışı kadar ikinci elde de iki yılın toplamında fiyatlar arttı aslında. Anormal bir artış yok. Olması gereken bir artışı görüyoruz. Sadece çok kısa zamanda olduğu için bu artış serzenişlere neden oldu. Temel değişkenlerden biride Merkez Bankası'nın hamleleri. Faizler düştükçe tüm tüketici harcamalarında büyük bir artış yaşamış olduk. Böylelikle ikinci el fiyatlarına da yansımış oldu. Aslında Türkiye'deki tüm değerlerin fiyatları artmaya başladı. İkinci el çok ucuz kaldığı için buradaki artış daha sert oldu" şeklinde konuştu.

"2020 yılında ikinci el satışta adet anlamında rekor kırılacağını düşünüyorum"

İkinci el araç fiyatlarının düşmesini beklemediklerinden bahseden Ayyıldız, "Biz bunu daha öncede söyledik. 2020 yılında ikinci el satışta adet anlamında rekor kırılacağını düşünüyorum. 8 milyonlara ulaşan bir ikinci el pazara göreceğiz. Bundan sonra ise sıfır araç fiyatları arttığı müddetçe ikinci el fiyatları artmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Yerli otomobil fiyat anlamında bütün pazarı etkileyecek bir fiyatta olacağını düşünmüyorum"

Yerli otomobilin otomobil piyasasına fiyat anlamında etkisinden bahseden Ayyıldız, "Yerli otomobilin başka bir otomobilden farkı yok açıkçası. Herkesin maliyeti aynı seviyede o yüzden fiyat anlamında bütün pazarı etkileyecek bir fiyatlama olacağını düşünmüyorum. Yerli otomobili yeri geldiğinde kendi bünyemizde de görmek istiyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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