Van Valiliğinden 'yardım' açıklaması
|25 Şubat 2020 15:08
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Van Valiliği, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve hayırseverlerin depremzedelere yapacakları her türlü ayni yardımları İl AFAD Müdürlüğü veya Başkale Kriz Merkezi Yardım Deposuna teslim etmeleri gerektiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 23 Şubat'ta meydana gelen depremlerden dolayı, Başkale Kaymakamlığı bünyesinde kriz merkezi oluşturulduğu belirtildi.
Tüm arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinin kriz merkezinin koordinesinde yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve hayırsever vatandaşlarımızın depremzedelere yapacakları her türlü ayni yardımları Van AFAD Müdürlüğü veya Başkale Kriz Merkezi Yardım Deposuna teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilen tüm yardımlar tasnif edilerek ihtiyaç sahiplerine kriz merkezinin koordinasyonunda teslim edilmektedir. Kurum ve kişilerin sahada doğrudan ayni yardım dağıtmalarına müsaade edilmemektedir. Başkale'ye gelen bazı siyasi parti yetkilileri beraberlerinde getirdikleri bir kısım ayni yardımları, kriz merkezine teslim etmeden geri götürmüşlerdir."
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